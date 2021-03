Jorge Rial está contando las horas para el debut. Es que tras su inesperada renuncia a «Intrusos», el respetado conductor preparó el lote para estrenar «televisión Nostra», un programa político que asegura ofrecer que charlar. A pocos días del aguardado debut de su nuevo programa en la televisión argentina, el marido de Romina Pereiro descolocó a todos con una fuerte observación en las redes. Leal a su práctica, «televisión Nostra» asegura dejar mucha lona para recortar en todos y cada emisión.

«No falta bastante a fin de que llegue @TVnostraOK. Vamos a poner un tanto las cosas en orden en la tele. Y en la política. El espectáculo tampoco se marcha a socorrer. Evidente, en el periodismo asimismo. El primer día de la semana 5 de abril, a las 21, nos observamos en @AmericaTV«, precisó hace minutos Jorge Rial en Twitter, lanzando una fuerte observación para el planeta del espectáculo. Así mismo, la figura de América televisión prometió que absolutamente nadie se salvará de las críticas en su nuevo programa.

Podemos destacar que Rial confirmó hace pocos días el staff de gran lujo que lo va a acompañar al aire: «Equipo terminado!!! Ahora nos encontramos preparados, con #MarinaCalabro y #DiegoRamos para salir a la cancha con @TVnostraOK. El primer día de la semana 5 de abril, a las 21, nos observamos en @AmericaTV. Nos marchamos a reír DE los políticos, los artistas, los atletas y quien se cruce en la mira. Ampliaremos!!!», precisó Rial en su perfil de Twitter, dando la fuerte novedad. De esta manera, el exconductor de «Intrusos» va a estar mucho más que bien acompañado en su debut en «televisión Nostra».

Precisamente, fue nuestro Rial quien confirmó tiempo atrás su sorpresivo alejamiento de «Intrusos». «No charlé con absolutamente nadie pero lo que sí deseo decir es que ciertamente no vuelvo a ‘Intrusos’. Cierro un período. Es un hasta entonces, no creo en esas despedidas definitvas, más que nada con un programa que es mi vida, que tiene la edad de mis hijas. lo parí en todo sentido. Uno siempre y en todo momento considera que se queda a vivir y todo, pero asimismo es un desafío salir de la región de confort», expresó el popular periodista en aquel instante.

«Me podía quedar aquí hasta el momento en que me echen y me da la sensación de que hay que jugarse, reinventarse, voy a cumplir 60 años y estoy para cumplir un nuevo sendero. Me quedo en América, de ahí sí que no me muevo. Hace un par de años que me da vuelta y este nuevo emprendimiento ahora estuvo por salir, pero no lo hice. En este momento se dio ese orificio histórico que se da y llegué, me colé justo. Pero lo venía masticando a esto de un cambio, de un desafío nuevo», añadió Jorge Rial, impresionando a todos con su resolución.