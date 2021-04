Juana Viale volvió a la pantalla muchacha liderando el software más especial de su abuela, Mirtha Legrand. El software legendario, “La Noche de Mirtha” se encuentra dentro de los ciclos mucho más vistos de la historia y, a varios no les ha agradado completamente la iniciativa del cambio de comunicadora. Después de las muy frecuentes críticas recibidas, Viale lanzó un fuertísimo descargo en pleno programa: «No sean absurdos».

Los juicios emitidos se fundamentaban en un supuesto “desplante” y “abandono” a la estrella, gracias a una sepa telefónica en entre los programas. Aun, el célebre conductor de América televisión, Jey Mammón, se refirió a la resolución de Legrand de regresar a las mesazas con un pícaro comentario. “La limpiaste 100%. No sale ni al aire, nada. Ni por teléfono”, soltó el presentador de “Los Mammones”. No obstante, Juana no se quedó callada y disparó: “Ella no deseó. Callate”.

Lejos de quedarse ahí, Juana Viale sintió la necesidad de aclarar los muchos en directo: “Buenas noches. Gracias por acompañarnos el objetivo de semana pasado, que arrancamos este período tan fantástico de la señora Mirtha Legrand, que no la dejamos dejada, chicos, por favor. ¡No sean absurdos! Ella sabía todo cuanto hacíamos, punto por punto, sombra a sombra. Nos mandábamos mensajes, había idas y vueltas todo el tiempo. Las ridiculeces, a otro lado… Nos encontramos contentísimos por todo el acompañamiento que tuvimos».

No obstante, este no fue el único tema del que charló la conductora: “Hablaremos del positivo que le dio al presidente de los argentinos y la eficiencia de la Sputnik V”. Acto seguido, la animadora le pasó la palabra al ministro de Salud de la Localidad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós: “La campaña de vacunación es para atenuar el daño. Lo que se procura es que, ya que la situación viral prosigue, la multitud no fallezca”.

“No se impide enfermarse, es inmunidad a una patología grave y mortal. Si uno ve lo que pasó en Inglaterra, tuvieron días de cero casos de mortalidad. No existe ninguna novedad en lo que le pasó al presidente. La estrategia es la correcta, la vacuna hace su efecto a 2 o tres semanas de su app”, siguió el médico argentino. Juana Viale, ¿proseguirá con temas trascendentales o volverá a charlar sobre su predecesora?