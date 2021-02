De nuevo logró de las suyas. Marcelo Longobardi decidió romper el silencio en su programa de Radio Mitre, “Cada Mañana”, y enmudeció a todos y cada uno de los oyentes al charlar de la vacunación argentina. “Se ha consagrado contra cualquier número que se lo mire, contra los pronósticos del gobierno argentino y contra la comparación con cualquier país, se consolidó el fracaso del tema de la vacunación en Argentina”, lanzó.

“Nos encontramos claros que un millón 800 mil dosis de vacunas no se usa para nada. Chile está vacunando esa cantidad cada una semana y media. USA vacuna esa cantidad al día. Este fracaso habría de ser el tema más esencial de la agenda pública, y no obstante fué sustituido por otros tres temas. El primer es el económico con esta acusación del Gobierno hacia todas y cada una de las compañías que generan alimentos por desabastecimiento. Lo que le hacía falta a esta historia es la vuelta al peronismo del 40 o del 50. Si el Gobierno piensa que el control de costos a cargo de los piqueteros y el Consejo Económico Popular a cargo de Béliz va a supervisar la inflación por el momento no contamos nada que debatir”, mantuvo.

El segundo tema es lo de la Justicia. Independientemente de lo que ocurrió ayer con Zaffaroni que es secundario, la anulación de la condena estable es un indulto encubierto. Nunca va a haber condena estable para absolutamente nadie, tampoco para los narcos ni para traficantes de inferiores. Todo delito federal queda excluido de la condena estable”, disparó Marcelo Longobardi. “El tercer elemento de preocupación de la política es el tema de la modificación en el formato electoral de la Argentina, la anulación o postergación de las selecciones primarias o aun la iniciativa de ejecutarlas de forma simultánea con la decisión general. En la situacion argentino en el cronograma electoral están las PASO. jamás estuve según con las PASO por múltiples causas”, aclaró.

“Esto les puede pactar a unos u a otros en relación las situaciones pero no puede alterarse según la conveniencia especial de los campos políticos. En este caso en particular las primarias semeja convenirle a Máximo Kirchner y a Horacio Rodríguez Larreta. Y semejan no convenirles a los intendentes bonaerense, los gobernantes y a algún campo del macrismo. Los ámbitos que quieren subir en la política, Máximo Kirchner y Rodríguez Larreta, están apasionados en las PASO. Y los ámbitos que desean preservar el poder, intendentes y gobernantes, pareciesen estar desinteresados en las PASO”, apuntó.

“Nos encontramos en presencia de la eventualidad de un nuevo engendro que estaría planeándose para agrupar a estas partes que están en conflicto, que es llevar a cabo converger las selecciones en un mismo día. Esto transformaría a nuestro sistema electoral en una enorme ley de lemas, con lo que el que gana la principal de un partido se queda con los votos de todos los otros. La Argentina está en un desarrollo no únicamente de destrucción de su formato judicial y su economía, sino más bien asimismo de su sistema electoral. Habría que preguntarse si nos encontramos en presencia de una falta de conducción o de todo lo opuesto, si esto no es un método de conducir un país. Por ahí este es el formato nuevo de conducción de la Argentina, la demolición de la justicia, de la economía y del sistema electoral”, sentenció Longobardi.