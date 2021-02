Tanto la australiana Kylie Minogue como la banda canadiense The Weeknd tienen algo en comn milésimas de segundo all de su enorme talento artstico. Los dos hicieron una cancin que no solo tuvo exactamente el mismo xito sino tambin tiene exactamente el mismo nombre: In your eyes.

Cul de los 2 se viene primero a la cabeza? Son precisamente 20 aos que apartan a estos 2 temas iguales y sorpresivamente pertenecen a los xitos de la industria musical.

Estos autores lograron ser relevantes por exactamente la misma cancin que se viene a la cabeza de múltiples generaciones que la gozaron en múltiples ocasiones. Cabe rememorar que In your eyes fue en su instante una apuesta musical triunfadora por el msico canadiense, exactamente en su disco After hours.

En esa ocasión consigui ingresar en los rankings milésimas de segundo relevantes de todas y cada una de las radios cerca del globo a lo largo de muchas semanas y fue una ola revival de sonido ochentero. Todo, a través de The Weeknd debido a que sigui en la lnea conceptual con su iniciativa audiovisual, magnfica y desafiante.

The Weeknd fue el primordial compositor al lado de la colaboracin del rapero Belly. La prueba de su xito se demostr en menos de un ao con 2 remix oficiales y milésimas de segundo de 700.000 entidades vendidas por ser la cancin.



Tras cumplir 19 aos de vida, el tema In your eyes prosigue reproducindose como una cancin de tendencia, perfecto para cortinas musicales, pasarelas y vídeos de comunidades. Resulta simplemente atemporal y combina el talento de la artista con una meloda pegadiza. Absolutamente nadie lo hubiera planeado, no obstante Kylie Minogue eligi el tema como segundo single de su octavo disco: Fever.



Si bien no fue su primer simple escogido, probablemente fue entre los mayores xitos de toda su trayectoria musical. La australiana comenz a ocasionar sensacin en el momento en que exactamente el mismo tema compuesto con la colaboracin de Richard Stannard, Ash Howes y Julian Gallagher-, se convirti en la enorme fantasa para millones de sus fieles.

A través de una increíble esttica en su vídeo con aire futurista Minogue no es únicamente una historia de historia legendaria de la msica, sino sus discos ocuparon el puesto milésimas de segundo prominente de distintas listas de todo el mundo, adems de vender milésimas de segundo de 90 millones de copias en el mundo entero.

The Weeknd y Kylie Minogue ahora probaron que tienen en comn el xito y un tema que se viene a la cabeza de muchas generaciones.