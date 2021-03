Sin dudas, se viene un súper sábado de acción en la televisión argentina. Es que Juana Viale volverá a conducir a la pantalla de El Trece tras varios meses de espera. Preocupados por el gran debut de la nieta de Mirtha Legrand, varios canales tomaron cartas en el asunto para frustrar el estreno de los tradicionales almuerzos. Uno de ellos fue C5N, señal de noticias que promete romper el rating. Es que el canal tendrá un importante entrevistado que podría llegar a complicar la vuelta de Juanita.

«EXCLUSIVO. Este sábado el presidente @alferdez estará en Sobredosis de TV con @LRubinska y @soyjuandinatale. ¡No te lo pierdas! A las 21 hs en vivo por @C5N y en youtube», rezaba el tuit de la señal de noticias, informando que el presidente argentino charlará con el programa de archivos de C5N. Sin dudas, el canal jugó una fuerte carta para tratar de aguar el debut de Juana Viale en la pantalla de El Trece. La programación promete arder el sábado a la noche.

Cabe destacar que «Sobredosis de tv», programa que debutó el pasado 27 de febrero, ya no cuenta con la conducción de Robertito Funes Ugarte, quien decidió dar un paso al costado a mediados de diciembre. Es que el famoso comunicador apostó por otros rumbos laborales luego de muchísimas temporadas al aire. En su lugar, C5N contrató al exCQC Juan Di Natale, quien está haciendo una magnífica dupla con Luciana Rubinska. Sin dudas, el programa tiene todos los condimentos para triunfar.

«Es mi último programa. Yo he decidido no seguir por cuestiones personales y porque para mí hay ciclos que se cumplen y cuando se cumplen, se cumplen. El coronavirus y todo lo que hemos pasado este año me hizo ver y sentir que yo ya cumplí mi etapa en este programa, por lo menos. Nunca me dijeron ‘no digas esto’ o ‘decí lo otro’, yo soy absolutamente libre de decir todo lo que pienso», expresó Robertito al momento de despedirse del programa.

«Pensando distinto muchas veces se me ha respetado. Agradezco a la gente, que ha pesar de que me ha dicho de todo, cosas buenas y cosas malas, todo se ha recibido con esta cara. Para mí fueron cuatro años divinos estando aquí, se tornaron en la última etapa algo complicados por situaciones personales de poca comodidad conmigo», agregó el periodista, quien estuvo al frente del histórico programa de C5N a lo largo de muchísimas temporadas.