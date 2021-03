Por su paso por El Trece, América televisión y distintas señales televisivas, Alberto Cormillot pertence a los nutricionistas mucho más populares de la Argentina. En la última semana el nombre del profesional de la salud apareció en numerosos medios pero por la primicia de que se va a ser padre otra vez a los 82 años al lado de su mujer, Stefania.

En una nota reciente con «Quedate», habitual programa de El Nueve, el afamado médico charló sobre sus primeras experiencias y expresó: «Lo que sé en este momento es como me relaciono mediante la ecografía. Después no tengo forma de imaginarme. Me conmueve mucho desde la primera que vi hasta la última pues en el momento en que nacieron mis chicos no existían las ecografías».

En otro segmento, el popular se refirió al estado de su flamante mujer mientras que transcurre su primer embarazo: «Jamás había visto una ecografía de 4 semanas con un corazón latiendo… Stefanía se siente bien en este momento. Los primeros un par de meses, mal. Con experiencias extrañas en el cuerpo en este momento fue progresando un tanto».

«Hicimos un convenio de que no cambio pañales. no colaboro en mi casa, soy mucho más útil haciendo un trabajo. tengo asistencia en mi casa. Habrá mucha asistencia, ¿de qué forma estaré? No sé de qué manera estaré, te engañaría si te careteo diciendo ‘Voy a llevar al chaval a la plaza’, no sé», reconoció Cormillot sin pelos en la lengua.

En forma de conclusión, se refirió a las críticas se expusieron en las comunidades sobre el tópico: « me entero por el hecho de que alguien me ha dicho pero no prosigo las redes. Hay que gente que puede estar en concordancia y gente que no, está bien. Mis conocidos cercanos apoyan y están en concordancia. Es una resolución personal nuestra, hubo varios meses para para discutirlo».