El Gallego Méndez fue uno de los entrenadores que más jugo le sacó al Morro García como futbolista, delantero con quien formó una gran relación. El actual entrenador de Godoy Cruz vive momentos de profundo dolor, al sentir más cerca que nadie las muertes de Diego Armando Maradona y el delantero uruguayo. «No voy a entender nunca lo que pasó«, confesó el Gallego en una entrevista a ESPN F90.

«Nos sacudió a todos. Yo tuve una relación muy linda con Santiago, con la mayoría de los jugadores que dirijo tengo relación. Es hasta el día de hoy que nunca voy a entender lo que pasó. Hablé con el Morro el primer día que llegamos a Godoy Cruz en la oficina, era el mismo de siempre, nadie podía imaginar este descenlase», afirmó el actual entrenador del Tomba con la voz quebrada.

«Yo creo que la única forma de hablar con los jugadores es con el corazón. No existe una charla ideada o pensada en estas situaciones. Después del partido no quería manifestarme, pero vi a mis jugadores llorando, la intención era alejar las cámaras porque no se puede pensar en nada», comunicó. «El vestuario parecía que habíamos perdido una final, pero la realidad es que perdimos mucho más que una final», esgrimió el Gallego.

Gran recuerdo de Diego

«Lamentando como se desencandenó todo, pero yendo al trabajo, al día a día, la relación con Diego fue la mejor. La relación con el jugador, con nosotros, Diego era adorable, un tipo extraordinario, él no dejó nunca de ser jugador. Que el mejor futbolista de todos los tiempos tenga ese respeto por todos es una lección para todos nosotros», comentó el Gallego sobre su relación con Maradona.

«Diego era muy íntegro con el jugador, había un laso que era muy difícil de conseguir y solo él podía tener eso con los jugadores», aseveró. La entrevista que brindó Sebastián Méndez al programa del Pollo Vignolo fue un verdadero lujo, recordando a dos seres muy queridos que ya no están. Dos pérdidas de personas cercanas en tan poco tiempo, que el Gallego lamenta como todo el fútbol argentino.