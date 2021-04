«Corte y Confección Famosos» no para de dejar sorpresas en El Trece. Es que a medida que el reality de costura conducido por Andrea Politti avanza, cada vez menos famosos continúan en competencia. Como todos los viernes, hoy se produjo una nueva eliminación en la competencia de las tardes de El Trece. Barbie Vélez, quien venía teniendo destacadísimas actuaciones en el concurso, generó muchísima sorpresa en los televidentes con su repentina salida del programa.

«Fue un placer estar acá. Soy muy sensible pero no voy a llorar. Yo soy cero resentida, así que me voy re bien», precisó la hija de Nazarena Vélez luego de que Andrea Politti anunciara su salida del reality de costura. Cabe destacar que la eliminación de Barbie se produjo luego de que los integrantes del jurado se inclinaran por el diseño de Ximena Capristo. Si bien la modelo intentó no quebrarse, la mediática no pudo contener las lágrimas ante tamaña decisión.

De esta forma, Ximena Capristo se ganó el derecho de continuar en el programa tras la salida de Barbie. Cabe destacar que la vedette protagonizó otro picante momento en el reality recientemente: discutió feo con María Fernanda Callejón. «Estás tan amiga de otras, que a mí ya ni siquiera me saludás”, le dijo Capristo. A lo que la exvedette le respondió: «Ay, ¿por eso decís lo que decís de mí? Primero, que hablás a las espaldas, porque yo nunca lo hice. Recién te saludé y dijiste algo con respecto a mi amistad con (Fabián) Zitta», le contestó María Fernanda.

«No, te veo varias veces al lado de ellos, porque el camarín de los jurados está al lado de maquillaje. Y me parece buenísimo que hayas logrado que te prestara el vestuario. Viste que, cuando empezó el programa, vos estabas llorando que ‘nunca me prestó, nunca me quiere prestar, porque él piensa que yo soy grasa’. Me lo dijiste vos eso, María Fernanda, ¿o no te acordás?», le retrucó Ximena, tratando de pegarle a Callejón donde más le duele.

«Con esas palabras, me parece que no. La palabra que vos acabás de decir, que es muy parecida al aceite, yo no la uso, para mí nadie es así. Sí pude haber dicho que, en algún momento, me encantaría que me vista, creo que lo dije en el primer programa. Lo manifesté, pero no de la manera en que vos te manifestaste, que es muy lejano a mí», le respondió María Fernanda, tratando de ponerle los puntos a la esposa de Gustavo Conti. Sin dudas, se vivieron momentos de mucha tensión en El Trece en la previa de la salida de Barbie.