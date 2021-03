La derrota frente Argentinos Juniors despertó la necesidad de efectuar un enorme partido en el campo de juego de la Bombonera. No obstante, lo expuesto en los 90 minutos estuvo bastante lejos del propósito inicial. Pero no se perdió lote en la Copa de la Liga Profesional. «Nos deja continuar en carrera«, expresó Angileri sobre la actuación que River efectuó en el tradicional. Y además de esto, el del costado no ha podido eludir referirse sobre el inconveniente familiar que lo aqueja.

Durante la semana fue bastante difícil poder acertar cuál iba a ser el once titular que Marcelo Gallardo tenía en cabeza. Por ende esto produjo que los players se enterasen de la resolución solo unas horas antes del partido. «No, lo cierto es que no estábamos alerta de quienes iban a divertirse este fin de semana», manifestó el profesional. Consecuentemente de que el Muñeco procuró ocultar la alineación para no ofrecerle virtudes al contrincante.

Por otra parte, Angileri estuvo en duda gracias a que un inconveniente familiar le impidió entrenarse con normalidad. « me sumé el martes a los adiestramientos y con el paso de los días me fui sintiendo en condiciones», apuntó. ¿Qué le pasó? «Tuve una semana muy particular con la salud de mi papá y mis compañeros al lado del cuerpo técnico, en el día a día, me mantuvieron, me pusieron contento y el día de hoy me siento mejor”, aseveró.

«Se dio un partido muy parejo, trabado, se cerraron los espacios y en ocasiones el que comete fallos le distribución al otro la oportunidad de quedarse con el partido. Pienso que el empate quedó bien con lo que sucedió», apuntó el del costado. Y resaltó que River merced a este marcador continua con vida en la Copa de la Liga. «Salvamos un punto, en todo, y esto nos deja continuar en carrera», acabó.

¿Cuál es lo próximo en el horizonte? Por el momento, unicamente se van a disputar encuentros del campo local. Y el nuevo contrincante va a ser Godoy Cruz, dicho partido se marcha a divertirse el sábado próximo por la tarde en la provincia de Mendoza. En la medida en que la Copa Libertadores solo convoca a equipos que están en la Etapa Repechaje. Una instancia la que River no forma parte, ya que integra la Etapa de Conjuntos.