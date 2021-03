El Gobernador dejó inaugurado , en Puerto Libertad, la nueva escuela Aldea Guapo’y. Se trata de un nuevo edificio donde funcionará la escuela secundaria bilingüe mediada por TIC y un aula satélite de la escuela primaria Fortín de Mbororé N° 807. El funcionario destacó su puesta en marcha con fondos municipales y valoró la visión de crecimiento de la comunidad.

En su jornada de trabajo en Puerto Libertad, el gobernador Oscar Herrera Ahuad participó, junto a la comunidad de las aldeas aborígenes de la localidad, de la puesta en funciones de un nuevo establecimiento educativo. Se trata de la nueva escuela Aldea Guapo’y, que apunta a la formación de las nuevas generaciones. Al respecto, el mandatario destacó el trabajo de una gestión que se demuestra con los hechos, en este caso en una escuela con presupuesto municipal. Agregó que «no sería posible sin una verdadera sinergia de trabajo, un equilibrio de gestión, un entendimiento y un esfuerzo compartido. Todos nos sentimos parte, yo me siento dueño de esta escuela, como misionero me siento feliz. Esto muestra los hechos, no las palabras” agregó.

Con el mismo énfasis, destacó el crecimiento de la comunidad originaria de la escuela, la que conoce desde el tiempo en que ejercía como director de zona cuando trabajaba en el Hospital de Área San Pedro. De este modo, agradeció el compromiso del cacique y de toda la comunidad por su visión de crecimiento y concreción de obras. A modo de ejemplo mencionó el Centro de Atención Primaria en la comunidad y la nueva escuela, subrayando que «de eso trata, de un proyecto político que no deja las cosas a la mitad». Ratificó su compromiso para ayudarlos a seguir creciendo, “aportando lo necesario para que podamos incluir las cuestiones que hacen a la comunidades”.

Sentenció el Gobernador en su discurso que “el misionero no está acostumbrado a que las cosas pasen, sino que es artífice de su propia autonomía. Estas cosas trascienden a las personas, nosotros somos una circunstancia en un tiempo donde abrazamos un proyecto político que marca objetivos y muestra el camino, y después hay que darle continuidad», remarcó.

Asimismo, resaltó que “para nosotros es una gran alegría, y todos los misioneros están felices de que acá, con fondos municipales, inauguremos una escuela». Y hacia al final de su intervención, instó a los funcionarios de Misiones a seguir trabajando con “solidaridad, gentileza, humildad, despojarse de todos los egoísmos, estar por encima de las grietas. Esto es lo que hace que estemos transitando un camino de crecimiento».

Por último, mencionó que es el primer acto compartido con la directora de Asuntos Guaraníes, Norma Silvero, a quien el Gobernador expresó todo su apoyo.

En la inauguración acompañaron, el intendente Fernando Ferreira, la directora de Asuntos Guaraníes, Norma Silvero, el presidente del Consejo General de Educación, Luis Alberto Galarza; el titular del Instituto Misionero de Aguas y Saneamiento (IMAS), Joaquín Sánchez; el director de Electricidad Misiones S.A. (EMSA), Alejandro Velázquez; los diputados provinciales Silvia Rojas y Martín Cesino; el director del ENACOM, Javier Forlenza; el ex intendente Luis Ferreira, la directora de la escuela Estela Brítez, el cacique, Ramón Baez, junto a otros funcionarios locales y miembros de la comunidad originaria.

La puesta en marcha educativa para la comunidad originaria

Hoy se inauguró el nuevo edificio donde funcionarán la escuela primaria y secundaria para los niños, jóvenes y adultos de todas las aldeas aborígenes de la zona. La misma fue construida con fondos municipales, se trata de la Escuela Secundaria Bilingüe “Guapoy” Nº 8500 mediada por TIC. Fue creada en el año 2014 y se encuentra a unos 7 kilómetros del centro urbano de Puerto Libertad, en la zona de la represa hidroeléctrica “Urugua-í”.

Esta escuela depende del Ministerio de Educación con el acompañamiento de UNICEF a través de un convenio específico. Es una experiencia innovadora con TIC destinada a generar acceso a la educación secundaria en parajes rurales y en comunidades originarias. Funciona como pluriaño, de 1er año a 5to año. La primaria que funciona en el mismo lugar, es un aula satélite de la escuela Fortín de Mbororé N° 807 de Puerto Iguazú.