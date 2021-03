Se trata de Stefania Desirée Purita Díaz, una joven que cumple diversas tareas en la Municipalidad de Avellaneda, donde el actual ministro de Hábitat se desempeñó como intendente hasta fines de 2020.

Un nuevo caso se suma al listado de “vacunados vip” e impacta en el Gobierno luego de que se viralizaran en redes sociales fotos de una joven de 18 años, militante de una agrupación oficialista, que recibió su primera dosis de Sinopharm, la vacuna de origen chino. La mujer en cuestión es parte del equipo de Jorge Ferraresi y trabaja en la Municipalidad de Avellaneda, donde el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat se desempeñó como intendente hasta fines del año pasado.

Por edad no integra grupos de riesgo vulnerables ante el COVID-19 y tampoco tendría enfermedades preexistentes que justificaran haber sido inmunizada. Sin embargo, resultó ser una privilegiada ante la escasez de vacunas que hasta el propio Poder Ejecutivo admite como una gran preocupación frente al aumento de los contagios.

Se trata de Stefanía Desirée Purita Díaz, quien en su cuenta de Instagram se mostró exhibiendo el carnet de vacunación que entrega el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a toda persona que es inoculada contra el COVID-19.

La joven de 18 años milita en la Agrupación Eva Perón que conduce Jorge Ferraresi. Pero ese no sería su único nexo con la política: en sus redes sociales figura como parte del equipo de la Subdirección de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Avellaneda, que se encuentra a cargo de Juan Alba Musich, cuñado del ministro de Hábitat y ex jefe comunal de dicha localidad del conurbano. En ANSES no figura que Purita Díaz sea empleada municipal, sin embargo desde el año pasado aparece en fotos del equipo de Ceremonial, acompañando a su jefe en actos protocolares. Incluso hay posteos de la joven en Casa Rosada.

Además, ella misma ha compartido imágenes junto al ministro Ferraresi con mensajes de agradecimiento y expresando su “admiración, lealtad y cariño”. En una publicación de fines de 2020 en la que se ve a la joven con el ministro nacional, Purita expresó: “No me alcanza el corazón para expresar tanta gratitud. Mi admiración, lealtad y cariño por siempre”.

Existen otros datos llamativos que rodean la figura de Stefanía Purita. En su cuenta de Instagram menciona varios títulos: una licenciatura en Educación y Relaciones Internacionales, una diplomatura en Neurociencias de FLACSO y dos tecnicaturas, una en Políticas Públicas de la Universidad Siglo XXI y otra en Derecho Internacional de Harvard. Considerando que por su edad recién habría terminado la escuela secundaria, resulta inverosímil su historial académico.

Desde la Municipalidad de Avellaneda, que se encuentra bajo la conducción de Alejo Chornobroff luego del pase de Ferraresi al Gabinete Nacional, indicaron que Purita Díaz es una becaria que se desempeña en la Secretaría de Educación, y, en sintonía con otros casos de vacunación discrecional, justificaron que la joven se anotó en diciembre cuando Sinopharm “buscaba voluntarios” y “cuando nadie confiaba en la vacuna”.

Según explicaron, la chica fue citada a través de la aplicación oficial del Gobierno provincial “Vacunate PBA” para el pasado 5 de marzo, y ella se habría negado “para dejarle la vacuna a alguien que la necesitara”. Sin embargo, “sus jefes le dijeron que debía vacunarse” debido a que en la Secretaría de Educación estaba en contacto con personal docente.

En la Provincia de Buenos Aires ya habían aparecido varios casos de irregularidades en el operativo de vacunación y ya hay activas más de una docena de investigaciones por inoculaciones a grupos a los que no les correspondía, en su mayoría casos con militantes cercanos al Gobierno: La Cámpora te vacuna: no son errores ni travesuras, es un plan.