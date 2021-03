Luciana Salazar y Martín Redrado han estado en el ojo de la tormenta en los últimos días. Como sabemos, la modelo arremetió furiosa en contra del economista tras las imágenes que aparecieron de él junto a su ex, Lulú, mientras que al parecer estaba en pareja con ella. Desde ese momento, Luciana no se guardó nada e hizo fuertes acusaciones sobre su expareja. Hoy, se produjo un nuevo round en la pelea mediática, en medio de chats, audios y declaraciones cruzadas.

Así lo contaron en «Intrusos» luego de que Paula Varela se comunicara con el economista, quien por el momento no ha dado muchas declaraciones públicas más que por medio de su abogado, Fernando Burlando. «Hablé con Martín Redrado que me cuenta de esto que yo le decía: ‘Mirá, no cierran las fechas. Vos le mandaste el mail el 29, pero ella habla en Polémica el 30. Y ahí nos aclara todo. Que es esto que estamos mostrando acá», manifestó la panelista mientras se mostraban las imágenes de su conversación con el ex de Salazar.

«No, no es verdad que yo me separé por ella. Eso es lo que siempre le dije, que no. Ella presionaba con que iba a hablar y yo le dije que no tiene sentido hacer lío. Mejor hablemos nosotros. Y ella se mandó en Polémica y habló igual», contó el economista en este chat. «Por eso no hubo comida en el trump. Yo no quería hablar más con ella y fue Ana Rosenfeld como amiga de los dos que la juntó en su depto en Miami para calmar las aguas. No para planificar como seguir», prosiguió diciendo Martín.

«Allí planteó Luciana que para seguir viendo a Matilda tendríamos que empezar una relación nosotros. Y yo le pregunto: ‘¿Cómo te la imaginás?’», manifiesta el economista. «Y ahí viene el audio que filtra Luciana. Lo que él plantea es que el audio está cortado y editado. Él va enojado por lo que dijo en Polémica», contó la panelista de «Intrusos». «Yo le digo: ‘No escuché la palabra amor en ninguno de tus planteos. Ponete la mano en el corazón Luciana: ¿Vos estás enamorada?’», manifiesta una nueva parte del chat.

«Y ella contesta que no. Le digo que yo tampoco. Solo tengo gran cariño por los lindos momentos que vivimos juntos, pero no hay base para una nueva relación», cierra Redrado en dicha conversación. Como sabemos, en reiteradas oportunidades la expareja pasó por momentos de dias y vueltas a lo largo de estos años, pero según manifestó la mamá de Matilda, este es el fin definitivo de su vínculo ya que lo considera una persona manipuladora que hizo muchas cosas solo para lastimarla.