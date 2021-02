Rodolfo Barili es un ícono de Telefe. Es que al lado de Cristina Pérez, el conductor forjó una histórica carrera en «Telefe novedades». Más allá de que el comunicador no frecuenta ofrecer documentales, el periodista visitó el nuevo programa de Tomás Dente en KZO y mostró su costado mucho más sensible. Es que Barili no se ha podido soportar al notar un vídeo que habían listo sus hijos Dante y Benicio. Sin lugar a dudas, el conductor del canal de las pelotitas rompió el silencio y decidió contarlo todo.

«Grabamos este vídeo juntos por el hecho de que nos daba algo de vergüenza, pero de esta forma lo nos encontramos llevando bien. Estábamos pensando en como nos fue este año y fue malo en todos y cada uno de los sentidos en el mundo entero”, empezó diciendo entre los chicos. A eso que su hermano le retrucó: «Para fue bueno por el hecho de que pudimos estar mucho tiempo con vos y asimismo vimos muchas series, películas y charlar bastante”, precisó entre los hijos de Barili.

Después de ver el vídeo, Barili se quebró al aire: «En el momento en que el ‘te amamos’ sale de es… Son hijos, pero son personas y vuelan. Aprendí que en la vida hay que proporcionarles los elementos a fin de que logren volar, logren ser contentos, libres y lo que abracen lo hagan con pasión. Que dejen la vida en todos y cada jugada. En ocasiones siento que solo vine aquí por . Jamás le tuve temor a la desaparición, siempre y en todo momento afirmaba ‘si me sujeta en este momento que macana por el hecho de que me quedan unos cuántos proyectos que llevar a cabo’», expresó el presentador.

«Y en el momento en que nacieron dije ‘me debo quedar aquí, no fumar más, ir al gimnasio’ pues debo acompañarlos al costado. estoy aquí. Que la vida vaya y intente acompañarlos y estar ahí en este planeta frágil», añadió Barili, abriendo su corazón como hacía un buen tiempo que no se lo veía. Podemos destacar que el conductor aprovechó sus vacaciones para poder ver a su mamá, a quien no vio a lo largo de prácticamente todo el 2020. Sin lugar a dudas, el comunicador es muy familiero.

«La vida está llevada a cabo de instantes. Atesoraré este 21 de diciembre del 2020 como uno de esos en los que lo esencial hace aparición con la claridad de las revelaciones. Nunca estuve tanto sin verla. A , la dueña de mis mayores admiraciones. Mi vieja. Fui a procurarla 9 meses y 13 días tras el domingo en que le dije a mis hijos ´saluden a la abuela que no sé por cuánto tiempo vamos a estar sin verla´”, expresó el conductor en Instagram, muy feliz.