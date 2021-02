A fines del año pasado se conoció que el Toluca de México había decidió transmitirle a Maidana que no lo iba a tener mucho más presente. Esto llevó a que numerosos clubes del fútbol argentino procuren capturar sus servicios. No obstante, uno tenía prioridad sobre el resto en el momento de llamarlo. «Jamás me puede despegar«, explicó el defensor al contar ciertos datos sobre su vuelta a River. Y además de esto expuso un duro misterio.

«En el momento en que me fui sabía que iba a ser bien difícil regresar, me brindaron la posibilidad y voy a tratar de realizar lo destacado. Estoy gozando de esta oportunidad que no a varios players se le da y me toca probar en todos y cada entrenamiento», arrancó el jugador en una entrevista que le dio a ESPN F90. Y su comentario es verdad, solo 3 expertos tuvieron la oportunidad de pegar la vuelta en la era Gallardo. ¿Quiénes son? Ariel Rojas, Jorge Moreira y Alexander Barboza.

Por otra parte, Jonatan Maidana contó que al instante de tomar la resolución de regresar al Millonario se halló con comentarios algo negativos. «Ciertos afirmaron que hice lo preciso», descubrió. Pero, el defensor sabe que aún le queda algo mucho más para lograr mostrar en el campo de juego. «Las críticas son respetables, pero no le tengo temor al desafío de estar en un club grande», apuntó.

¿Por qué razón otra vez River? «Jamás me pude despegar», manifestó al contar lo que sintió en el momento en que pasaba sus días en México. Y entre las causas que lo llevó a seleccionar al Millonario es ni más ni menos que Marcelo Gallardo. «Es riguroso en el día a día, en todos y cada práctica, en entrenar al límite, si te equivocás un pase te lo está remarcando. Marcelo jamás cambió, siempre y en todo momento fue de menor a mayor y lo veo mejor que jamás. Está mucho más riguroso y es bueno para el plante», acabó.

Con en comparación con partido de mañana, el que River jugará frente Platense, la lista de players concentrados afirma que el defensor va a poder tener la oportunidad de agregar minutos. En tanto que fue convocado por el cuerpo técnico. Eso sí, su presencia en la cancha es dependiente bastante de lo que ocurra en el partido. Dado a que la intención es ofrecerle continuidad a los sucesos de la zaga central, y que los nuevos hagan los méritos precisos para ganarse un espacio.