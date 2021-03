Sin dudas una de las peleas más tensas en los medios en los últimos dísa fue la que protagonizaron Yanina Latorre y Andrea Taboada. Tras este ida y vuelta Evelyn von Brocke recordó el conflicto que tuvo con Latorre y como era de esperarse, la panelista de Canal Trece apuntó con todo una vez más. Incluso, Jorge Lanata quedó en medio de esta polémica pelea mediática. ¿Tomó partido?

Todo se dio cuando tras escuchar las palabras de la esposa de Diego Latorre, la actual panelista de «Intrusos» se comunicó por Whatsapp con Ángel de Brito, el conductor del ciclo donde trabaja Yanina, quien leyó los mensaje al aire. «Querido Ángel, algún día contaré lo que pasó en la pausa cuando vos estabas de viaje y también, lo que me contó ella (Natacha Jaitt), en vida. Por otro lado, me he llevado bien con todos mis conductores», expresó Evelyn.

Recordemos que el conflicto entre las panelistas se dio cuando De Brito estaba de vacaciones, mientras que von Brocke se encargó de llevar adelante el programa en esa oportunidad. Poco antes de la emisión del ciclo, Natacha Jaitt había fallecido y como sabemos, la relación entre ella y Yanina no era buena debido a la infidelidad de su marido con Jaitt.

«Mentira. Desde que se fue de acá hasta hoy, que se habló de este temita en «Intrusos» nunca más se habló de ella ni salió en ningún lado», lanzó sin piedad la angelita tras escuchar a Ángel leer las palabras que había intercambiado con von Brocke por mensaje. «He estado en todos los canales y con todos los prestigiosos conductores que están en el medio. Me falta Lanata y ya estamos», indicó el periodista de espectáculos que le dijo Evelyn luego.

«Nunca te va a contratar Evelina, me ama», sentenció Latorre en relación al buen vínculo que mantiene con el periodista político. Como sabemos, ella trabajó con él en la radio y siente una gran admiración por él. Incluso, en más de una oportunidad expresó que Jorge es como su amor platónico. ¿Qué pensará Lanata sobre los dichos de Yanina? ¿Qué haría si tuviera que trabajar junto a Evelyn?