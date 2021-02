“El día de hoy festejamos por partido doble este obsequio que me mandaron los entusiastas de todo el mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba mucho más de que las mujeres somos unas guerreras”, fueron las expresiones escogidas por Natti Natasha para agradecer el galardón que ganó a la Mejor canción tropical del año, por “La mejor versión de mí”, canción que efectuó en colaboración con el rey de la bachata Romeo Beatos.

Hace solamente unos momentos la dominicana ha compartido en su cuenta de Instagram, una producción de fotografías efectuada para People en castellano donde enseña su abdomen maternal y se puede observar lo orgullosa que está está de todas y cada una de las bendiciones que vive.

“Muchos doctores me afirmaron que no iba a poder ser madre y esta barriguita, el día de hoy de seis meses, la comparto con ”, expresó con colosal alegría al instante de recibir el premio en el ámbito. Además de esto en la celebración, que incluyó ciertas actuaciones en directo, estaba por su puesto su prometido y futuro padre de su bebé Rafael “Raphy” Pina, asimismo se mostró muy feliz y en el momento en que Natti se paró a recibir el premio le beso su pancita en un acto de amor.

La publicación que Natti Natasha efectuó en su cuenta de la comunidad de la camarita, aparte de las enternecedoras postales en las que se expone con una felicidad que no le entra en el cuerpo, fue acompañada por un riguroso mensaje.

“El día de hoy celebro con por partida doble. El obsequio de mis entusiastas de todo el mundo y la INMENSA bendición que me ha concedido Dios de ser madre al lado de un hombre que amo! Otra prueba mucho más de que las mujeres somos unas guerreras y en el momento en que Dios afirma SI no existe nada que se interponga. La FELICIDAD que siento en mi corazón no posee precio !!!!! En este momento a continuar haciendo un trabajo el triple para la princesa o el príncipe que viene en sendero, que tiene a los más destacados entusiastas de todo el mundo !!!!!”, de esta manera agradecía y festejaba, Natti Natasha, la futura mamá.