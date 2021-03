Óscar Ruggeri expresó en ESPN F90 su opinión sobre Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca. El comentarista no se calló nada y arremetió: “Tiene que bajar el ego”. Además, le lanzó una fuerte advertencia en vivo: “Puede terminar como Daniel Passarella si no se prepara”. Ruggeri dejó muy claro que no considera que Riquelme esté preparado para afrontar su cargo.

“No es joda ocupar semejante cargo. Debe bajar a la tierra, como todos los humanos y tomar cursos de todo”, disparó en vivo. Ante la sorpresa de Sebastián Vignolo, el presentador del ciclo defendió la razón de su argumento: “Desde que a Riquelme lo eligieron como dueño del club… los demás que están ahí, no existen”. El conductor trató de hablar a favor de Riquelme, expresando que él le dedica muchas horas al equipo, pero Óscar no se lo dejó pasar y volvió a responder.

“Mirá que no pasa por estar todo el día ahí adentro tomando mate”, redobló la apuesta. Acto seguido, en el estudio comenzó a compararse a Román con Pasarella, quien fue jugador y capitán de River. Al ascender a presidente, llevó al equipo al descenso. “Fue otro que tenía el ego allá arriba y se creyó que como fue el gran capitán, el mejor central que tuvo Argentina, no se dejó ayudar y se la jugó sólo”, defendió Óscar Ruggeri.

“Si no te preparás, le puede pasar a cualquiera. Si no se prepara Riquelme puede terminar como Passarella”, dictaminó. Durante el debate, el exfutbolista expresó qué haría en lugar de Izquierdoz: “Yo le digo a Russo, mire, discúlpeme, yo soy el capitán, nombrado por usted; porque si no está Tévez, está Izquierdoz. Entonces le aviso: ‘Si juega el número 3 este, yo no voy a jugar por ahora. Si usted decide que juegue el 3, no juego con este señor, porque yo ayer me controlé, porque si no, estábamos en la tapa del mundo. No sé cómo hizo Izquierdoz, contó hasta 100”.

“Alguien de arriba hace dos o tres horas debería estar resolviéndolo”, acotó Cholo Sottile, apoyando al comentarista. “Están empezando a jugar chicos del club, ¿cuál es la enseñanza? Los grandes, los que se tienen que hacer cargo de las cosas, ¿qué les enseñan a esos juveniles?”, expresó el exentrenador. Para finalizar lo expresado por Juan Román sentenció: “Por lo que veo, no hay nada que me demuestre que bajaron una línea, que son coherentes, que más allá de Riquelme Boca está por encima de todo. Hay que prepararse para semejante tamaño de cargo que tienen. No es joda”.