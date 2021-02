Noche para el olvido del equipo de Diego Dabove, que jugó un fútbol horrendo y se comió 4 contra Central Córdoba de Santiago del Estero. El Ferroviario, que le había hecho exactamente la misma proporción de tantos a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro en 2019, volvió a sacar chapa y le dió una auténtica paliza. Como ha dicho Diego Braghieri tras el partido, re contra ardiente: «No fuimos un equipo». El Ciclón no fue nada.

San Lorenzo fue un compendio de fallos, y el Ferroviario estuvo inspiradísimo. Primero Jalil Elías, entonces Gattoni, después Braghieri, edificaron una pieza maestra del terror en minutos mortales para el equipo local. Una derrota muy, muy dura para Dabove, quien ahora cayó en Santa Fe frente Colón con los Romero en el banco, y el día de hoy dejó a Óscar de suplente. Los llenes están que vuelan de la bronca.

«Sabiduría táctica, orden, ganas de ganar en cualquier cancha. Vamos a sostener este sistema, es lo que pensábamos en la seamana. Estamos trabajando en la concentración, en la comunicación entre los players, determinación para transformar la situación de gol que tengamos. Y asimismo la convicción de proteger la pelota parada», explicó el Sapito Coleoni en charla.

«Defensivamente el equipo estuvo increíble, no lo dejamos rematar a San Lorenzo, supimos agredir los espacios, estoy contento», aseveró. Bay, Giménez, Lattanzio y Salomón, fueron los autores de los tantos del Ferroviario, En 2019, una goleada afín a esta le provocó al Ciclón la pérdida del técnico, puesto que en aquel instante Juan Antonio Pizzi decidió dejar la conducción.

«Preocupa la carencia de gol, de ocasiones, y después que con muy poco los oponentes nos acaban lastimando. Hay que trabajar bastante, son noches negras, no es la primera que me toca y seguramente no sea la última. Hay que corregir los fallos y trabajar de la mejor forma para el tradicional. El día de hoy fue un partido que se definió por fallos puntuales, salió poco de lo que estamos trabajando», sentenció Dabove.