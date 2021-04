A lo largo del fin de semana, Pablo Echarri dialogó con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez, se refirió a los celos a los que están puestos los artistas que están en pareja, producto de las situaciones de prominente voltaje que les toca interpretar en la ficción.

En un instante de la nota, el actor descubrió que su pareja, Nancy Dupláa sintió celos de Celeste Cid con quien él actuó en Resistiré (Telefe). “La novela se encontraba fundamentada en algunas peculiaridades, entre comillas, sexys, sexuales, insinuaba mucho. Y bueno, yo puedo comprender que nosotros recién comenzábamos, que ella se encontraba embarazada, en una situación especial. En ocasiones el trabajo nuestro colisiona con los estados de ánimo que tenemos la posibilidad de tener, pero pienso que lo esencial es que tengamos la posibilidad preservar la independencia artística, la independencia de creación y poner todas y cada una esas inquietudes para mirarlas a través del cristal de la seguridad, que es lo que fuimos realizando”, detallo Echarri.

Entonces, el actor descubrió una situación que a él lo afectó. “Debo confesar que a mí asimismo me pasó. Me pasó en el momento en que Nancy compartía [escena] con algún actor mucho más joven que yo. Pues ahí ahora me semeja dispar la riña. Por el hecho de que si es un viejo como yo, me la banco, pero si es un pendejo, te imaginarás [que] disponemos otras herramientas. Y ahí me sentía un tanto inseguro, pero fueron chispazos. Fue en el momento en que Nancy hacía Asociadas. Me sentía un tanto inseguro en el momento en que se encontraba con el amigo Gonzalo Heredia”, apuntó en referencia a la ficción de Pol-ka estrenada en El Trece en el año 2008.

Sobre ese especial instante, Echarri añadió: “Son sentimientos que no están atravesados por la razón ni por la lógica. Es algo que uno tiene, que no sabe de qué manera comunicarlo, pero que le molesta; entonces, frecuentemente te abochorna ese sentimiento”, manifestó.