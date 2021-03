Pablo Echarri estuvo como invitado en el software Sobredosis de televisión (C5N), y charló sobre numerosos temas de esta época nacional.

El actor se refirió a los estos de la ensayista Beatriz Sarlo, sobre el supuesto ofrecimiento que habría recibido para vacunarse de manera irregular. “Lo de Sarlo, el origen de lo de Sarlo, pienso que está en su profundo sentimiento antiperonista. se manda la cagada (perdón por la palabra) por debatir con Mariano Recalde y enunciar un hecho preciso de una manera equivocada. En verdad después reconoció su equivocación. Pienso que fue dándose cuenta de que esto iba a proseguir, pienso que trató de realizar el mayor daño viable y pienso que hubo un coro alrededor que vio la oportunidad de poder amplificarlo. Era una novedad falsa, eso impacta y las negadas no llegan jamás. Hablamos de un desgaste paulatino”, resaltó Echarri.

Entonces fue el momento de charlar sobre las polémicas expresiones de la periodista Viviana Cana con ocasión del 8M. Tengamos en cuenta que un cruce su compañero Rosario Ayerdi, Cana se había referido a las muertes por femicidios al apuntar que “los hombres asimismo se mueren” y mentó: “ no necesito de ningún presidente ni de ninguna ministra ni de ningún compañero de cualquier color a fin de que me empodere. me empodero por el hecho de que me siento libre”.

El actor no tuvo inquietudes en publicar un filoso dardo contra Cana: “ es una individualista al radical. Lo que se ve es una observación del feminismo mediante su situación, esa situación de privilegiada que de alguna forma puede entrar a un trabajo, a un trabajo que crea popularidad hacia afuera. Entonces no examina la verdad de género completamente. A le va bien. no precisó jamás de absolutamente nadie”, meditó Echarri.

Al final, añadió sobre Cana: “Asimismo veo en el personaje como una resolución específica de transformarse en una provocadora, prácticamente como una fuga hacia adelante, de hecho de estimar desagradar. Quizás sea su personalidad, lo que busca es desagradar, estar en contra, irritar, y pienso que lo consigue”.