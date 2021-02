La entrada en prisión del rapero español Pablo Hasél el pasado 16 de febrero desató una avalancha de manifestaciones que ha sacudido España en los últimos días.

Hasél fue culpado por “enaltecimiento del terrorismo y también injurias a la Corona y a instituciones estatales” por ciertas de sus letras y tweets.

Al amontonar condenas anteriores por delitos como agresiones y amenazas, la justicia de españa dictaminó su entrada en prisión.

Tras el ingreso carcelario de Hasél —nacido como Pablo Rivadulla Duró en 1988— se generaron manifestaciones virulentas para soliciar su independencia en ciudades como La capital española, Valencia, Pamplona o Barcelona, demandando la independencia del rapero.

Pero lo que comenzó como una queja contra lo que los participantes de la manifestación denunciaron como un ataque a la independencia de expresión, se tornó en lo que numerosos de los competidores describen a BBC Planeta como una expresión de íra por la frustración amontonada por la carencia de esperanzas de futuro de una generación castigada por la crisis económica y en este momento asimismo los efectos de la pandemia de coronavirus.

En Barcelona, las manifestaciones se repitieron a lo largo de mucho más de una semana —hay mucho más previstas en los próximos días— y muy frecuentemente desembocaron en altercados y actuaciones violentas contra la policía y ciertos shoppings, que fueron condenados por la parte de la ciudadanía y las autoridades.

En Twitter, la regidora de Barcelona, Ada Colau, mencionó que la defensa de la independencia de expresión “no justifica en ningún caso romper toda clase de moblaje urbano, atemorizar a vecinos, dañar shoppings damnificados por la crisis o agredir a medios”.

Tras la entrada de Pablo Hasél en prisión se han convocado múltiples manifestaciones.

La precariedad como “gasolina”

Las manifestaciones no tienen un convocante claro ni un fin identificable. “Es algo transversal. Varios de los competidores están organizados en interfaces políticas. Otros son chavales menos politizados que lo veían como una ocasión de expresar su íra”, le afirma a BBC Planeta Lluís Cruz, periodista de Betevé, la televisora local de Barcelona.

“Hay concretes muy distintos; chicos y chicas muy jóvenes, de unos 20 años, pero hay hasta de 16. Es difícil encasillar a los participantes de la manifestación en un perfil preciso”, añade la asimismo periodista local Marta Font.

Uno de esos jóvenes es Pablo Castilla, estudiante de filosofía política de 21 años y componente de una organización anticapitalista. Afirma que la falta de “perspectivas de futuro” pertence a los componentes que le empuja a manifestarse todos los días en la ciudad más importante catalana, tal como “ver que lo que disponemos enfrente es poco a poco más precariedad, mucho más recortes de derechos y libertades”.

“El detonante fue el encarcelamiento de Pablo Hasél, pero tenía clarísimo que no salía únicamente de ahí que. Hay considerablemente más cosas detrás”, añade Castilla.

“Nuestra generación va a vivir peor que nuestros progenitores, no podemos encontrar trabajo, observamos negro el futuro”, afirma, por su lado, Biel López, asimismo de 21 años y estudiante de Ciencias Políticas.

Los participantes de la manifestación afirman que encienden barricadas para protegerse de las cargas de la policía.

Créditos: Jordi Borrás

España es el país con la tasa de paro juvenil mucho más alta de toda la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Avance Económicos (OCDE). El 40,7% de los jóvenes españoles no posee trabajo; el doble que Colombia y cinco ocasiones mucho más que México, según datos de nuestra OCDE.

Pero tener trabajo no es una garantía para los jóvenes. Según el Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España —un informe anunciado en 2020— uno de cada cinco de los jóvenes que trabajan está bajo riesgo de pobreza y exclusión popular.

Además de esto, según exactamente el mismo informe, solo 2 de cada diez inferiores de 30 años pudo independizarse. El Observatorio de Emancipación Juvenil apunta asimismo que en Cataluña los superiores costes de la vivienda hacen que “el pago teorético del alquiler habría supuesto el 119,6% del salario individual”.

El concejal de Presidencia y coordinador de gobierno del Municipio de Barcelona, Jordi Martí, le afirma a BBC Planeta que “el depósito de gasolina, de la íra popular, está muy lleno”.

“Está medrando la indignación por un sistema que proporciona escasas esperanzas a los jóvenes y la pandemia la ha agudizado”.

Si bien desde diferentes estamentos se reconocen las adversidades por las que pasan los mucho más jóvenes, dado que ciertas manifestaciones hayan terminado en altercados provocó la crítica por la parte de ciertas autoridades hacia ciertos participantes de la manifestación.

“No hay causa, ni sitio ni situación que logre justificar la utilización de la crueldad”, ha dicho el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El gobierno catalán, responsable de los Mossos d’Esquadra —la policía regional—, mencionó que examinará los protocolos de orden público después de las críticas a la actuación policial.

Créditos: Jordi Borrás

“Hay una criminalización que procura culpar a los jóvenes de los contagios”

Pablo Castilla afirma que la “persecución policial que padecemos los jóvenes a lo largo de la pandemia” asimismo juega un papel en las manifestaciones.

“En verano se nos culpabilizó de realizar fiestas ilegales y después se vio que los primordiales rebrotes fueron entre temporeros, trabajadores migrantes con condiciones laborales precarias”.

Según Castilla, la situación laboral de ciertos jóvenes en pandemia, con “trabajos precarios sin condiciones de seguridad”, tuvo un papel influyente en la percepción de los jóvenes como transmisores. “¿Cuántas fiestas ilegales hay en un vagón de metro a las ocho de la mañana en Barcelona?”, se pregunta.

En el mes de julio el directivo del Centro de Coordinación de Notificaciones y Urgencias Sanitarias de España, Fernando Simón, solicitó a los jóvenes que no olvidasen “el ahínco de sus mayores” en referencia a los “botellones” —asambleas de jóvenes para tomar al aire libre— que se generaron en verano en ciertos sitios del país.

“Recortes de derechos”

Para Biel López, a las adversidades económicas se agregan “los recortes de derechos con el encarcelamiento de Hasél”.

El rapero es la persona de sobra prominente perfil en ir en verdad a prisión por un delito de expresión en España en años recientes, pero su caso es solo uno de varios que han provocado disputa.

Pablo Hasél fue detenido en la Facultad de Lleida, donde se había atrincherado.

Créditos: Albert Llop/Nurphoto/Getty

Otros intérpretes o bloggers han incurrido en el delito de “enaltecer el terrorismo”, que tiene un rango tan extenso que cualquier ejemplo de justificación de un acto terrorista, aun si sucedió hace bastante tiempo, puede conducir a una condena.

Amnistía En todo el mundo tuiteó que el arresto de Hasél era una “novedad horrible” para la independencia de expresión en España.

El gobierno español anunció que tenía pensado achicar la pena por delitos vinculados a la independencia de expresión como la glorificación del terrorismo, alegato de odio o insultos a la Corona y la religión, en el contexto de ocupaciones culturales o artísticas.

No obstante, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, afirmó en una entrevista en la Cadena Ser que “Pablo Hasél tiene un historial entero, se le están aplicando las reglas de este país” y que “todos y cada uno de los derechos tienen restricciones”, en referencia a las manifestaciones violentas.

Contra la corrupción y la monarquía

Andrea Vallejo, una muchacha de 23 años que compatibiliza sus estudios de Sociología con un trabajo de recepcionista para abonar su alquiler, asigna una parte de la frustración de los jóvenes a las situaciones de corrupción, varios de los cuales implican a la esfera política y a nuestra monarquía.

“Nos venden que todos somos iguales frente a la Justicia y eso es patraña. Lo observamos con los políticos que estuvieron robando y no les pasó nada”, enseña.

En años recientes, en España se han destapado varios escándalos de corrupción que implicaron a partidos que han indignado a la sociedad de españa. Ciertos prosiguen en juicio, como el llamado “caso Bárcenas” en el que se inspecciona la supuesta financiación ilegal del Partido Habitual.

Pero en otras ocasiones ahora se han producido condenas, ciertas de prominente perfil, como las que llevaron a la prisión al exministro de Economía y exdirector del FMI Rodrigo Rato, y al cuñado del rey y marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín.

Exactamente la monarquía es uno de los más importantes focos de las manifestaciones, en las que es frecuente ver imágenes de coronas del revés bajo la señal de prohibición. Pablo Castilla califica a la institución como “salvajemente corrupta” y Biel López comprende las manifestaciones como “un ataque” a la Corona, “como una enmienda a la integridad del status quo del Estado español de hoy”.

Nuestro rey retirado, Juan Carlos I, está en el ojo público por una investigación en Suiza y España sobre sus cuentas en el extranjero en un caso de supuesto estafa fiscal y blanqueo de capitales.

Según Transparencia En todo el mundo España ocupa la situación 32 de 180 países en la percepción de corrupción que tienen sus ciudadanos.

Con mejores desenlaces que España en esa clasificación están países como Qatar, Chile, Uruguay o los Emiratos Árabes Unidos, donde Juan Carlos I trasladó su vivienda en el mes de agosto pasado.

El enfrentamiento catalán

Ciertos participantes de la manifestación asimismo ven en las manifestaciones tras el encarcelamiento del catalán Pablo Hasél como una continuación de las que se generaron en Barcelona y el resto de Cataluña en 2019.

En ese instante numerosos líderes independentistas fueron condenados a prisión por su papel en la celebración de un referéndum el 1 de octubre de 2017, considerado ilegal por la Justicia de españa, y la posterior declaración unilateral de independencia del gobierno regional.

Tras la sentencia se generaron marchas masivas y cotidianas en numerosos puntos de Cataluña, ciertas cuales acabaron con combates muy violentos con la policía en las calles de Barcelona.

“Varios de los que salimos en este momento a la calle hemos vivido las manifestaciones del procés (desarrollo de independencia) y del 1 de octubre”, cuenta Andrea Vallejo.

Biel López, quien asimismo es integrante del órgano ejecutivo de la ANC, entre las primordiales organizaciones civiles del independentismo, afirma que “todo bebe del enfrentamiento político entre Cataluña y España que marcó a la sociedad catalana los últimos 10 años, seas independentista o no”.

Según López, “las manifestaciones por el encarcelamiento de Hasél en algún momento van a morir como lo hicieron las de 2019. Pero va a haber otra ola. Se van a ir juntando las causas y va a haber otra gota que colme el vaso”.

La crueldad de las manifestaciones

Muchas de las últimas manifestaciones convocadas en Barcelona asimismo acabaron con situaciones de quema de contenedores y vandalización de establecimientos comerciales y bancos.

La regidora Colau solicitó que los participantes de la manifestación no recurrieran “a la quema de contenedores, que no soluciona nada” y aseveró que “el encarcelamiento de Pablo Hasel causa indignación, pero la crueldad no es el sendero”.

El concejal Jordi Martí enseña que los estropicios se cuentan en “centenares de miles de euros” pero destaca que “eso no es lo más esencial, lo es la herida que causan en la vida urbana esas situaciones”.

“En la mitad de la pandemia en que los campos económicos lo pasan mal es el peor instante a fin de que ocurran estos hechos”.

En muchas de las manifestaciones en Barcelona se generaron estropicios en sucursales bancarias y saqueos en shoppings de la región.

Créditos: Jordi Borrás

Por su lado, Luís Sans, presidente de la asociación de mercaderes del recorrido de Felicidad —entre las avenidas comerciales mucho más esenciales y suntuosas de Barcelona, y asimismo entre las mucho más perjudicadas por los altercados— valoró las pérdidas provocadas por los estropicios y los saqueos en 750.000 euros (unos US$905.000).

“Solo en el recorrido de Felicidad hay 75 establecimientos vandalizados y 12 tiendas salvajemente saqueadas”, le cuenta a BBC Planeta. Según Sans, los altercados son compromiso de “conjuntos a los que cualquier explicación les va bien para activarse”.

No obstante, ciertos participantes de la manifestación afirman que muchas de las actuaciones violentas nacen como contestación a las cargas de la policía.

“La quema de contenedores y las barricadas son por una cuestión de defensa, para eludir que la policía entre a cargar o nos disparen (proyectiles de goma)”, opina Andrea Vallejo.

La estudiante de 23 años distingue estas actuaciones de los saqueos en las tiendas: “Son otro género de ayudantes a la manifestación, van con el propósito de liarla por el hecho de que sí. A mí esto no me representa y no estoy nada en concordancia”.

Otro participante de la manifestación, Genís d. B., de 30 años, apoya la actuación beligerante de ciertos ayudantes a las manifestaciones: “Semeja que las instituciones no comprenden otro género de lenguaje. Me agradaría que no fuera el sendero, pero el otro ahora lo probamos”.

“No puedo condenar que un conjunto de jóvenes lance piedras contra la policía en el momento en que el primero de los días esta disparó 300 proyectiles y le reventaron el ojo a una muchacha”, añade Biel López.

Los Mossos d’Esquadra —el cuerpo de policía de Cataluña que se hace cargo de intervenir en las manifestaciones— han recibido críticas por su actuación a lo largo de las manifestaciones.

Una muchacha de 19 años debió ser operada de urgencia tras padecer un encontronazo en la cara por el que perdió un ojo. La policía inspecciona si la herida la ocasionó uno de sus proyectiles, como afirman presentes y una organización de derechos humanos.

Créditos: Freire/Sopa Images/Getty

Una participante de 19 años perdió un ojo en las manifestaciones. Según numerosos presentes y el Centro de Defensa de los Derechos Humanos Iridia, el motivo fue un proyectil disparado por la policía.

El máximo responsable de la policía en el gobierno catalán anunció una revisión “urgente” del modelo policial y mencionó que “es imposible aceptar ni puede regresar a pasar” que alguien pierda un ojo en una manifestación.

Por su lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio su acompañamiento a las fuerzas de seguridad frente a eso que definió “actitud injustificable” de los conjuntos que han provocado altercados.

La policía catalana tiene listo un dispositivo precautorio de seguridad para procurar que las movilizaciones convocadas este fin de semana transcurran de manera pacífica.