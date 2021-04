River igualó cero a cero frente Armamento en Sarandí en el acercamiento pertinente a la fecha ocho de la Copa de la Liga 2021. El Millonario mereció ganar extensamente pero de nuevo la carencia de eficiencia en sus delanteros logró que el aparato de Marcelo Gallardo deje 2 puntos claves en el sendero. Después del partido, el entrenador Millonario le dejó un palazo a Boca: «Me volvería desquiciado no jugar a nada«.

Marcelo Gallardo salió de acuerdo con el desempeño del aparato pese a haber empatado contra el último de la Región y de que el empate no le ayuda para nada. «Me volvería ido no jugar a nada. Me sacaría de lucar. Pero mi aparato siempre y en todo momento juega a algo, eso lo valoro», aseveró el entrenador de River. Sin lugar a dudas, River es el contrincante que mucho más claro tiene a eso que juega, si bien no lo está plasmando en el marcador.

Más allá de que todavía faltan cinco datas a fin de que concluya la etapa de conjuntos, el día de hoy River corre peligro de no clasificar a cuartos de final pese a estar segundo de forma momentánea. Todavía deben jugar sus propios partidos Racing frente Godoy Cruz, Argentinos Juniors frente Colón y Banfield Vs Alumnos. El desafío entre Taladro y Pincha dejará a entre los equipos en región de clasificación.

Afirmaciones de Marcelo Gallardo

«No creo que a River le tengan temor. El futbolista argentino no posee temor, es muy valeroso, pero sí nos tienen respeto. Se aprecia en la dispocisión en la cancha de los oponentes», recalcó Marcelo Gallardo. «No logrando los desenlaces siempre y en todo momento contamos algo para poner énfasis y yo valoro eso del aparato. Si no fuésemos confrontados pensaría que no habría de estar aquí, por el momento no pasa eso», recalcó.

Además de esto, asimismo se refirió al tema de Rafael Santurrones Borré quien vive una novela de mercado de pases a la semana. Ayer, el delantero colombiano no ha podido transformar y desde el instante en que le anotó 4 a Godoy Cruz tiene la pólvora mojada. «Mientras que yo lo vea que no está confundido lo voy a proseguir sabiendo. Borré es un jugador esencial para River», concluyó el Muñeco después del acercamiento.