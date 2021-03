Tras sobreponerse de unos días de aislamiento por haberse contagiado de coronavirus, Pampita goza cada instancia de su embarazo. La conductora espera una tome al lado de su marido, Roberto García Moritán. Más allá de que hasta el día de hoy en las comunidades la conductora no había compartido tantas noticias sobre la dulce espera, esta jueves sorprendió a sus millones de entusiastas en internet distribuyendo la ecografía de su pequeña.

“Es bueno querer tanto como se logre, por que ahí reside la auténtica fuerza, y el que bastante quiere efectúa enormes cosas y se siente capaz, y lo que se hace por amor está bien hecho.” Vincent van Gogh. ¿De qué manera se puede querer tanto a alguien tan chiquita?“, escribió Pampita junto a la imagen de su hija medrando en su vientre. En solo cinco horas, la publicación recibió prácticamente 400 mil y también inmensidad de comentarios con los más destacados deseos para madre y también hija.

Por otra parte, Pampita sorprendió a todos con una resolución sobre su porvenir laboral. La modelo contó que no tiene planeado tomarse meses de licencia en el momento en que nazca su tome, que tiene fecha de parto para finales de junio.

El conductor Ángel de Brito consultó a su futura compañero del jurado de La Academia y descubrió que unicamente se va a tomar una semana de licencia.

“Ayer charlé con Pampita y le pregunté hasta cuándo iba a trabajar en el jurado de La Academia, pues se encontraba preocupado por quién iba a tener sentado después. tiene fecha de parto para mediados de año, julio o agosto, no sé bien cuándo es la fecha. Y me ha dicho ‘solo me marcho a tomar una semana’. La semana del parto y después vuelvo al jurado y prosigo haciendo un trabajo’“, descubrió el periodista.