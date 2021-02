El papa Francisco aseveró que espera que la desaparición lo halle en Roma, puesto que desecha regresar a su Argentina natal, según una entrevista que pertenece a un libro, cuyo anticipo fue anunciado por medios argentinos este sábado.

“Siendo Papa, así sea en ejercicio o retirado. Y en Roma. A la Argentina no vuelvo”, resaltó el pontífice frente el interrogante “¿de qué manera piensa su muerte?”.

De su contestación se desprende no solo que no retornaría vivir a Buenos Aires, sino no desecha que su papado logre finalizar con una renuncia, ya que se piensa, como Benedicto XVI, papa retirado. Esto asimismo asegura que en decisión correcta Joseph Ratzinger, con su histórica resolución del año 2013, sentó jurisprudencia en lo que respecta a la sucesión vaticana.

Jorge Bergoglio ha dicho asimismo que la desaparición es un tema en el que piensa si bien esta no le genera miedo “en lo más mínimo”, más allá de que en el instante de la entrevista, que se efectuó el 16 de febrero de 2019 en Roma, resaltó que estaba “realmente bien”.

La charla con el periodista y médico argentino Nelson Castro versa sobre la salud y los inconvenientes que Francisco tuvo durante su historia, entre aquéllos que están un “cuadro pulmonar severo” en 1957 y la neurosis deseosa que sufre. La tapa del libro de Nelson Castro sobre la salud de los papas

La charla pertenece a su libro La salud de los papas. Medicina, complots y fe. Desde León XIII hasta Francisco, que va a salir en venta el lunes próximo en Argentina y que tiene diferentes episodios sobre este tema sobre esto de la vida y muerte de los pontífices.

“Es un libro histórico, atrapante y único. Histórico por el hecho de que todo cuanto se cuenta es verdad y documentado; atrapante por el hecho de que es una historia que sobrepasa cualquier ficción y único por el hecho de que por vez primera un papa charla de su salud con la claridad que lo logró Francisco”, aseveró el creador.

“Tengo bastante domada la ansiedad. En el momento en que me acercamiento frente a una situación o debo combatir un inconveniente que me genera ansiedad, la hatajo. Tengo diferentes métodos para llevarlo a cabo. Uno es oír Bach. Me sosiega y me asiste para investigar los inconvenientes de una forma mejor. Le admito que con los años he logrado poner una barrera a la entrada de la ansiedad en mi espíritu. Sería arriesgado y dañino que tomara resoluciones bajo un estado de ansiedad”, añadió.

Francisco charló asimismo de sus neurosis, a las que describió como una mezcla de ansiedad y de tristeza, y aseveró que “hay que cebarles mate” y “acariciarlas asimismo”, en tanto que “son compañeras de la personas a lo largo de toda su historia”. Fotografía del archivo. El Papa Francisco saluda a la multitud mientras que dirige la oración del Ángelus desde su ventana en el Vaticano, 7 de febrero, 2021. Oficina de Prensa del Vaticano / vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES – ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO.

“Es primordial poder entender dónde gritan los huesos. Dónde se encuentran y cuáles son nuestros males espirituales. Transcurrido el tiempo, uno va conociendo sus neurosis”, matizó.

Asimismo charló sobre la psicología, de la que mencionó que su estudio “es requisito para un sacerdote”, y si bien aseveró que jamás se psicoanalizó, contó como recurrió a la asistencia de una psiquiatra por un segundo especial de su historia.

“Jamás me psicoanalicé. Siendo provincial de los jesuitas, en los horribles días de la dictadura, en los que me tocó llevar gente oculta para sacarla del país y socorrer de esta forma sus vidas, debí conducir ocasiones a las que no sabía de qué forma afrontar. Fui a conocer entonces a una señora —una enorme mujer— que me había ayudado en la lectura de ciertos test sicológicos de los novicios. Entonces, a lo largo de seis meses, la consulté una vez a la semana”, concluyó. 28/01/2021 El Papa Francisco POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD DISCOVERY+

Su periodo de tiempo con sobrepeso y los coherentes inconvenientes del corazón asimismo fueron una parte del trueque entre Castro y Francisco. Según mismo aseguró, respondía a un desequilibrio entre el desempeño del páncreas y del hígado diagnosticado como esteatosis hepática o hígado graso.

“Diagnosticado la situacion, el médico me prescribió una dieta que me dejó bajar de peso y normalizar el desempeño del hígado. Lo cierto es que me siento bastante superior”, aclaró Bergoglio.

Además de esto, compartió que, desde el momento en que fue nombrado Papa, tiene un profesional designado que es quien está al cargo de su salud que lo atiende en el Vaticano. “Su cargo es el de arquiatra pontificio. Se habla del doctor Fabrizio Soccorsi. Se encuentra dentro de los hepatólogos mucho más renombrados de Italia. Es un médico jubilado”.

“Viene, me hace la revisación y un extraccionista me toma las muestras de sangre para los análisis. Viene en el momento en que se lo llama, por el hecho de que los médicos son buenísimos pero hay que tenerlos lo mucho más lejos viable”, bromeó Francisco. El papa Francisco en una audiencia en el Palacio Apostólico, Vaticano. Vatican Media/?Handout vía REUTERS

Entretenido, el Papa contó una anécdota sobre el tema: “ sabe que los análisis jamás van a mi nombre. Entonces, en entre los primeros chequeos que me hicieron, el jefe del laboratorio donde se llevan las muestras de sangre lo llamó al médico y le ha dicho: ‘Mire, los desenlaces de los análisis están todos en los factores de la normalidad. Eso sí, preste mucho más atención a la edad. puso 78 años y los análisis corresponden a los de un hombre de unos 45′.

El mucho más reciente problema médico que tuvo el papa Francisco se relaciona con su columna, con la ciática particularmente. Una dolencia que no pone bajo riesgo su historia pero que es invalidante por los dolores que hace. La entrevista es previo a la última crisis que sufrió por ese inconveniente, y en la charla Bergoglio se expone ilusionado con el régimen precautorio que prosigue.

—¿Qué inconveniente tiene en su columna?, le pregunta Nelson Castro.

“Tengo una estrechez del espacio intervertebral entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, y entre esta y el sacro -enseña Bergoglio-. Le cuento una anécdota: a lo largo del examen físico que me hicieron al asumir el papado, me hicieron radiografías de toda la columna vertebral, que el médico del Vaticano llevó a un experto de bastante prestigio. Al verlas, ha dicho: ‘O sea realmente serio. El tolerante precisa un régimen intensivo a partir de kinesiología, rehabilitación postural y gimnasia. Comprendo que hablamos de un individuo que está en silla de ruedas’. Quien le logró la consulta no logró ningún comentario y, en el momento en que dio a saber que tenía que ver con mí, el respetado experto deseó venir a verme. Según me explicaron, los expertos sacaron la conclusión de que, con el correr de los años, los músculos paravertebrales se robustecieron de tal modo que contuvieron la columna y evitaron un aplastamiento total. Para conseguir esto, el régimen a partir de fisioterapia fue fundamental”.

Y consultado sobre si proseguía sometiéndose a sesiones de fisioterapia, respondió: “Sí. Eso es sagrado. Un par de veces por mes me trata un fisioterapista de enorme prestigio quien, aparte de ser un profesional de primer nivel, es una buenísima persona. Según me explicó, trabaja sobre la duramadre [la meninge exterior que envuelve y protege el cerebro y la médula espinal] y lo que busca es elongar a fin de que la columna se sostenga en su sitio”. El Papa Francisco en una Plaza de San Pedro inusualmente vacía por la pandemia (Mar 27, 2020. REUTERS/Yara Nardi/Pool)

—¿El régimen le dió excelente resultado?, fue la próxima pregunta.

“Completamente. Hace unos años que no padezco de dolores de la columna”, afirmaba entonces Francisco. Pero entretanto, transcurrió mucho más de un año, con su cuarentena y su consiguiente aislamiento. Y más allá de que Francisco no es un hombre que dedique tiempo a la actividad física, sí es hiperactivo y, más que nada, proclive a las asambleas, los diálogos, el comunicar, estar con la multitud, ir al acercamiento de los leales. Algo que debió suspender o achicar a la mínima expresión en el último largo año… Es legible que eso haya repercutido en su salud.

Ahora, el papa se refirió a su cojera, que si bien suave es bastante evidente. “Es un inconveniente en entre los pies -ha dicho-. Sufro parado chato. Es una afección que con los años se ha acentuado. En el momento en que me ven caminar como una gallina clueca es gracias a esa afección. De ahí que empleo zapatos con plantilla. En los años ochenta, el doctor Okama, un experto muy reconocido en la Argentina, me deseó operar. Me logró una investigación realmente bueno y me mencionó que había que seguir a la realización de una intervención quirúrgica para arreglar el inconveniente. Naturalmente, acepté la indicación del experto”.

La operación de los pies del futuro Papa iba a celebrarse en el Sanatorio San Camilo. Pero un acercamiento fortuito cambiaría las cosas. De esta forma lo relató Bergoglio: “Concurrí un día para hacerme el examen prequirúrgico y después ver al doctor Okama para fijar la fecha de la intervención. Había allí una monja italiana —ahora mayor— que se encargaba de ordenar todos y cada uno de los preparativos para la operación. Una vez acabada su labor, salió del consultorio del experto y me esperó en el pasillo. En el momento en que, unos minutos después, salí de la consulta con el traumatólogo, me abordó y me ha dicho: ‘No lo tome a mal. Le daré un consejo de abuela: no se deje tocar los pies. Los pacientes quedan peor de lo que estaban antes de la operación’. La miré asombrado y también instantaneamente me acordé de otra monja que me había atendido en el Hospital Sirio Libanés en el momento en que tuve la afección pulmonar. Se llamaba Cornelia Carallo, una religiosa dominica que había sido maestra en Grecia y que, además de esto, era enfermera. Entre los métodos sanadores era el de administrarme una combinación de penicilina y estreptomicina según las dosis indicadas por el médico. En el momento en que, después de ofrecer la indicación, el médico se retiraba, la hermana Cornelia se aproximaba y le afirmaba al enfermero: ‘No le administre la dosis que le señaló el doctor sino más bien esta otra que es preferible’. Conclusión: jamás mucho más volví a conocer al doctor Okama y jamás me operé los pies.” El cardenal Jorge Bergoglio. Como Papa, prosiguió empleando exactamente los mismos zapatos negros que luce en esta fotografía (DyN)

Ahora, entre los intercambios mucho más íntimos entre el periodista y la máxima autoridad de la Iglesia Católica que forma una parte del libro:

—¿Lo fatiga su trabajo?

—Disfruto mi trabajo y de noche llego molido (agotado). Como sabe, mi día es intensísimo.

—¿Le agrada viajar?

—¡¡Para nada!! No me agrada viajar. Lo hago por el hecho de que es una obligación que el Papa debe cumplir.

—No obstante, en los viajes se lo ve pleno y con una enorme energía.

—Es que es algo que hay que llevar a cabo y, pese a no agradarme los viajes, los hago con alegría.

—¿Hace alguna actividad física?

—Ninguna. Soy un individuo sedentaria.

—Imagino que su médico le debe sugerir efectuar alguna actividad física.

—Sí, lo realiza. Pero mi contestación es siempre y en todo momento exactamente la misma: no tengo tiempo.

—¿Duerme la siesta?

—Sí, siempre y en todo momento. Eso es sagrado. Todos y cada uno de los días duermo la siesta a lo largo de 40 minutos a una hora. No bien termino de almorzar, me retiro a mi habitación, me saco los zapatos y me acuesto vestido. Me duermo intensamente, tal y como si fuera a la noche. Y me levanto realmente bien, despejado y nuevo. Es tal y como si amaneciera nuevamente. El papa Francisco charla con cronistas a lo largo de su vuelo de regreso de Panamá a Roma, en el mes de enero de 2019. Alessandra Tarantino/Pool vía REUTERS

—¿Se siente solo?

—No, para nada. El hecho de vivir en la vivienda de Santa Marta con una red social de personas que hacen una vida completamente habitual me resulta de mucha ayuda. No habría permitido vivir en la soledad del departamento papal.

—¿Le pesa o lo estresa tener que tomar resoluciones en la soledad del poder?

—No es sencillo, pero ahí es donde Dios siempre y en todo momento asistencia.

—¿Siente la existencia de Dios?

—Completamente. En el momento en que tomo una resolución bien difícil, dejo que madure en mí. Es entonces en el momento en que, al cabo de cierto tiempo, me ocupa una seguridad que me señala que la resolución que adopté es la adecuada.

—¿Comete fallos?

—Naturalmente que sí.

—¿De qué manera los vive?

—Vivo esa situación desgraciada con pena y sincero arrepentimiento. De ahí que no solo solicito perdón, sino trato de repararlo instantaneamente.

—¿Le cuesta soliciar perdón?

—Generalmente, no. Le cuesta mucho más a la persona orgullosa, cosa que no soy. El papa Francisco emplea una mascarilla mientras que atiende a un servicio de oración ecuménico por la paz al lado de los representantes de otras religiones en la Basílica de Santa María en Aracoeli, una iglesia en la cima de la Colina Capitolina de Roma, Italia. 20 de octubre, 2020. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

—¿Ha debido soliciar perdón como papa?

—Sí, claro. Y lo he hecho sin entrar en dudas.

—El poder crea envidias. ¿De qué forma las encara?

—Somos humanos. Las entiendo.

—¿De qué forma encara la patología de poder producto del séptimo pecado capital, la soberbia?

—La tentación siempre y en todo momento existe. De ahí que, antes de tomar una resolución, consulto con otros. Y entre esos otros que consulto, busco llevarlo a cabo con esos que sé que van a expresar una opinión diferente de la mía. El diálogo con personas que opínan diferente de mí me asistencia en la maduración de una resolución y forma el primordial antídoto para combatir contra la patología de poder. El pensamiento distinto enriquece siempre y en todo momento. La terquedad depaupera.

—¿Es terco?

—En ocasiones sí. De ahí que me molesta y apena tanto la terquedad extraña, pues, al final de cuenta, veo en el reflejo de la mía.

—¿De qué manera tiene una reacción frente a la adulación?

—La adulación es algo que me cae muy mal. Sé distinguir realmente bien entre el elogio sincero, que es una caricia al alma, y el elogio fatuo y cargado de hipocresía.

—¿Lo perturba la hipocresía?

—Bastante. A la hipocresía no la tolero. El papa Francisco llega a la primera audiencia general semanal que aceptará público desde el momento en que empezó la pandemia del coronavirus, en patio de san Dámaso en El Vaticano. 2 de septiembre, 2020. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

—¿Le cuesta perdonar?

—En ocasiones sí. Y eso es bueno. Llevar a cabo el ahínco para perdonar asistencia bastante.

—¿Se confiesa?

—Sí.

—¿Con cuánta continuidad?

—Me admito cada quince días.

—¿Lo asistencia?

—¡Mucho! Me chifla confesarme.

—¿Se siente pecador?

—Naturalmente. De ahí que siempre y en todo momento estoy alarma. El demonio es formidablemente listo.

—¿Qué piensa de la patraña?

—La patraña es algo de una bajeza extrema.

—¿En algún momento debió engañar?

—Engañar, no. Silenciar durante un momento una verdad, en el momento en que esa verdad puede dañar a otros, sí.

—¿Lo angustia el pecado?

—No, por el hecho de que la clemencia es mucho más grande.

—¿Es rencoroso?

—El rencor es como lo detalla el tango [del mismo nombre]: “Rencor, mi viejo rencor”. Tras todo rencor hay un enorme amor. El rencor es el producto de un amor fallido. Merced a Dios, no soy rencoroso. La Basílica de San Pedro, en el Vaticano. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Archivo Photo

—¿Es envidioso?

—Recuerdo, siendo chaval, de la envidia al compañero que sacó una nota mejor que la de uno. Entre esos recuerdos está el de cuando salí segundo en un campeonato. ¡Qué envidia le tuve al que me ganó y salió primero! A mi edad, por el momento no hay tiempo para la envidia. Uno debe prepararse para el bien fallecer.

—¿Le preocupa que le teman?

—No me agrada que me teman. El miedo siempre y en todo momento existe pues es el resultado de las tergiversaciones y la pusilanimidad de varios. Sé que hay quienes me se preocupan. Y créame que eso no me hace feliz.

—Y ajeno del mal, ¿a qué le teme ?

—Al Cuco, no. ¡Ja ja ja! Le temo a engañarme a mí. Pues el demonio es muy hábil. El demonio es el padre de la patraña. A eso sí que le tengo temor. Sé que con Dios jamás va a haber inconvenientes pues jamás me va a faltar y me va contribuir a aclarar mis inquietudes y a corregir mis fallos.

—¿Piensa en la desaparición?

—Sí.

—¿Le teme?

—No, en lo más mínimo.

—¿De qué manera piensa su muerte?

—Siendo papa, así sea en ejercicio o retirado. Y en Roma. A la Argentina no vuelvo.