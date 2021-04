Se dio a comprender todo en «Hay que ver», el período que llevan adelante José María Listorti y Denise Dumas mediante la pantalla de Canal Nueve. Allí, eligieron regresar a charlar del dramático instante que vive Julieta Prandi, con un fuerte relato, en la mitad de las graves demandas hacia su exmarido, Claudio Contardi. En este momento, la rubia recibió un revés de la Justicia después de que confirmaran un bozal legal, gracias a las afirmaciones que hizo sobre el tema.

La entrevistada en el período fue la conocida letrada Mariana Gallego, quien no se quedó callada y brindó su opinión en la mitad de la polémica y del pedido de interrumpir el régimen de comunicación de la modelo respecto a sus hijos. «Yo siempre y en todo momento digo lo mismo, si ella cree que es de tanta gravedad que este padre no puede realizar los cuidados, es su opinión como madre y es demasiado respetable y mucho más aún si hay una letrada que acompaña este pedido. Yo en ocasiones soy mucho más de ‘a conocer, pará, no es para tanto’», aseveró.

«Yo soy mucho más conciliadora pues el corte del contacto a mí no me agrada», manifestó la pareja de Mauricio D’Alessandro. No obstante, de forma rápida la panelista Fernanda Iglesias salió a cruzarla. «Pensá que tenés un hijo de 10 años que te afirma ‘¡No me deseo ir con mi papá!’ En verdad el día de hoy el nene se lo ha dicho a la directiva cara a cara a su papá. ‘Papá, no me deseo ir con vos pues vos no me cuidás’. Tuvo la valentía de decírselo y de soliciar a la directiva que lo asista para regresar a la vivienda de su mamá», disparó.

«Esta situación debió pasar un nene de 10 años, vos como mamá afirmáis ‘no me importa nada, no deseo que se vaya con el papá’», apuntó la conocida periodista conmocionando a José María Listorti. «Lo que vos acabás de decir es primordial, pues el que lo debe oír no es el directivo, ni nuestro padre, es el equipo técnico, el que sabe si este chaval la pasa mal, si está tolerando, si está cubriendo a uno o al otro», aclaró Gallego.

Podemos destacar que en «Nosotros a la Mañana», donde la letrada de Julieta Prandi, María Alejandra Bellini, dio datos de la situación. «No tenemos la posibilidad de denominar al juez… Termina de recortar con Julieta, verdaderamente está muy mal pues el día de hoy mandó a sus hijos al instituto tras muchos días y el señor Contardi se apareció en el instituto a las 10:30 de la mañana y no permitió que sus hijos concurran de las clases. Hace 15 días que no estaban yendo al instituto. En este momento está reunido el menor con el padre. Es una disparidad total. Como cada miércoles es el día de visita de él se los desea llevar y Julieta no desea», aseveró.