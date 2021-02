A lo largo de sus 10 temporadas, Friends cautiv al pblico y se convirti en entre las series milésimas de segundo triunfantes de siempre. No obstante, en los aos que estuvo al aire no en todos los casos sostuvo exactamente la misma calidad y también inters y, segn los crticos, hay una temporada que es la mejor de todas y cada una.

Hablamos de la temporada 8 que le vali su nico premio Emmy a Mejor Serie de Comedia y que adems Jennifer Aniston gan como Mejor Actriz por su entretenida interpretacin de Rachel Green. Inici el 27 de septiembre de 2001 y finaliz 16 de mayo de 2002, en el momento en que los productores ahora saban que la serie deba llegar a su fin cualquier ocasión.

Friends es una sitcom, un género de serie televisiva cuyos capítulos se desarrollan de manera regular en exactamente los mismos sitios y con exactamente los mismos individuos, que fue un xito desde el primer captulo. No obstante, como sucede la mayoria de las veces, en sus comienzos no logr una masiva popularidad por la poca seguridad de sus individuos y los rechistes no tan jocoso.

En las temporadas 4 y 5, sus personajes principales se fueron soltando y consiguieron ponerse en la piel de sus individuos. Más allá de que con el paso de las temporadas las series van degenerando por la carencia de ideas de sus argumentistas, la verdad es que Friends pas lo opuesto: la temporada 8 fue la mejor.

En los captulos el conjunto est milésimas de segundo unido que jamás y los inconvenientes que brotan no se resuelven individualmente sino estn todos apoyndose, con lo que no hay un personaje que se destaque milésimas de segundo. Adems, hace aparición como estrella convidada Brad Pitt, quien en ese instante formaba con Jennifer Aniston la pareja dorada de Hollywood.

La temporada 8 empieza con el casamiento de Monica (Courteney Cox) y Chandler (Matthew Perry), all se enteran que Rachel est embarazada y de los mejores capítulos es en el momento en que le cuenta a Ross (David Schwimmer) que es el padre en el captulo 3. La temporada 8 concluye con el nacimiento de Emma con múltiples perlitas propias de sus personajes principales.