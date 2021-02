«Corte y Confección Conocidos» comenzó con bombos y platillos en la pantalla de El Trece. No obstante, poco tiempo tras el estreno, los números bajaron drásticamente en la pelea por el rating. En la mitad de ese panorama desolador para Andrea Politti, el día de hoy se causó la primera supresión en el respetado reality de costura. Nora Cárpena, quien debía competir codo con codo con Adriana Salgueiro para poder ver quién se debía ir, sorprendió a todos con su inopinada salida facultativa.

«¿ te puedo mencionar algo? Le dejaré mi rincón a Adriana”, empezó diciendo Nora Cárpena, impresionando a todos. A eso que Andrea Politti le respondió: «¿De qué manera es eso?, a conocer”, precisó. Por último, la artista dio su descargo: «Pienso que para mí es bastante. Pienso que probé lo que deseaba evaluar, era estar en un reality, ver de qué manera era, evaluar el gusto del reality. Me encantó trabajar para esta compañía, para LaFlia, regresar a Baires, adonde hice mi primera película, en el momento en que tenía 17 años, conque imaginate vos», manifestó.

«Me encantó regresar a Baires. Y estoy contenta por el hecho de que tuve unos compañeros divinos, cariñosos. Gaby, gracias por todo, merced a la producción, a vos Andrea, que sos un sol, merced al jurado por su talento, por el hecho de que por sobre todas y cada una de las cosas, los admiro en lo propio, son número uno. Gracias Matilda por tus expresiones siempre y en todo momento. Fui muy feliz estando aquí y vendré a visitarlos y me encantó, pero es bastante para mí, tiene la vara altísima y no creo estar en condiciones de llevarlo a cabo”, añadió Nora Cárpena.

«Lo lamento intensamente por mi entrenador, que indudablemente lo van a poner con alguien, por el hecho de que Matías es un genio y, además de esto, sueño y quisiera que me realice ropa en alguna temporada de teatro. Pero veremos qué rincón ocupe Matías, esperemos que alguno de estos genios de diseñadores lo tengan bajo su ala pues se lo merece. Les agradezco bastante a haberme dado la oportunidad de haber trabajado con ese cautivador y talentoso como es Matías, y pienso que está bien, para mí es bastante», continuó la actriz.

«Lo probé, lo pasé bien, me divertí, sé que puedo al menos competir en un reality que me llamaba bastante la atención. Conque muchas, muchas gracias, y Adriana, vos sabés que te deseo”, concluyó Nora Cárpena. A eso que Adriana Salgueiro le respondió: « te deseo con mi alma. tengo una enorme admiración por Nora, he tenido la oportunidad de trabajar con y se me caía la mandíbula en el momento en que la veo en un ámbito. Y además de esto es muy desprendida arriba de un ámbito, y lo termina de probar aquí asimismo. Gracias enserio”, precisó.