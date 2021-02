Como Florencia Peña y Moria Casán, Nancy Dupláa también dio su perspectiva sobre la campaña de vacunación que podrían realizar algunos famosos en conjunción con el Gobierno. La esposa de Pablo Echarri (Dupláa) argumentó su postura en una nota con Marcela Coronel y hoy el tema fue tratado en «Hay que ver», ciclo que conducen José María Listorti y Denise Dumas.

Cabe recordar que la actriz señaló: «Me parece bien la campaña. Algunas veces pasa que hay que personas que nos toman a nosotros como referentes porque se siente afines en muchas cosas, porque les gusta tu trabajo, cómo sos, qué decís y cómo te expresás». Luego de esa declaración la que salió a cuestionarla fue Mariana Lestelle exponiendo que los famosos no deberían acceder a la medicina antes que otros ciudadanos.

Luego de poner en contexto la situación, Listorti tomó la palabra y se puso del lado de la famosa actriz: «Yo desconozco si Lestelle leyó la nota o no pero lo que dice Nancy Dupláa para mí no está nada equivocada, vuelvo a lo mismo, si hay gente que no se quiere vacunar… porque hay gente que en contra la vacuna».

«Yo hice un testeo en las redes y más de la mitad no quería vacunarse. No me parece nada desacertado una campaña de concientización abordada por famosos», agregó y sentenció el conductor. Por la parte, Denise Dumas añadió: «Lestelle la está peleando a Nancy por pelear porque Nancy fue muy clara. Dijo ‘me parece la mejor opción que se vacunen los que la necesitan y cuando lleguen más, vemos’’».

Para cerrar el informe hablaron con la infectóloga Gabriela Piovano que expresó: «En realidad estamos discutiendo sobre la nada porque la campaña no sucedió. Me parece que hay famosos que se deberían vacunar porque pertenecen al grupo de riesgo. Otros porque circulan de acá para allá en las producciones que participan. Digo, cuando haya vacunas».