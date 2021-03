Florencia Kirchner ha sorprendido al incursionar en las redes sociales y comparte sus aficiones en Instagram casi a diario. La guionista y creadora de contenido audiovisual llamó la atención de varios por sus honestos descargos y apreciaciones luego de un año difícil en el que estuvo recuperándose de varias complicaciones en su salud.

En una de sus publicaciones más recientes, Florencia compartió otras de la obras escritas que más la conmueven y escribió un pequeño texto describiendo sus sensaciones: «Archivando acá uno de mis inicios favoritos de una de mis favoritas: #HélèneCixous (también podría escribir: estos días revolviendo algunas obras para no despertarme loca».

«En aquel tiempo (el de la segunda habitación) todavía no había sentido el terror del amor. Jamás hubiera podido imaginar las consecuencias. Lo peor de la adoración. Deslizarse entre las sábanas, vestido de dios madre huele tan bien, si por lo menos pudiéramos no crecer, detenernos aquella noche y no morir, en lugar de despertarse loca», reza el fragmento que la hija de Cristina Fernández de Kirchner compartió.

En otra de sus posteos reflexivos, Florencia postuló: «2016, noviembre, Verano. Transpirando entre el desorden y algo de alcohol. La casa que se ve en la foto, en la que vive mi amiga, es de su abuela, y ahí siempre hablamos de las abuelas. El verano no me riega ganas, me trae calor insostenible, y yo busco este vestido animalado, lo saco del armario cada verano. Repito y repito, porque hay cáscaras y trapos que hacen la vida más apacible. Es ancho y no siento tacto».

«Ni el cuerpo olvida que nací dentro de las provincias reinadas por el frío.Esta humedad me hace acordar a La Habana. Hace cuatro días siento las manos mojadas y no es la lluvia, tampoco es llanto.El tacto se revela-¿lo hace?-, o lo que no me sale del ojo se me aparece entre los dedos, o, querrá el agua, que alguien también la toque y no solo caer», cerró la amante de las obras literarias.