Mauro Icardi subió una fotografía a su cuenta oficial de Instagram que produjo un auténtico revuelo entre sus fieles. Más que nada, preocupación. El delantero argentino del PSG publicó una fotografía donde está con oxígeno en la nariz y semeja como acostado en un hospital cubierto de cables. No obstante, ningún problema médico conlleva el enorme goleador rosarino que salió a aclarar para eludir pésimos entendidos: «Para todos y cada uno de los que me preguntan«.

El delantero del PSG subió la fotografía en su cámara de restauración, que se utiliza para espantar las lesiones y eludir los dolores. «Para todos y cada uno de los que me preguntaron, es una cámara hiperbárica que tengo en el hogar y se emplea para impedir lesiones y contribuye a recobrar mucho más veloz de los partidos. En la que se respira oxígeno puro a una presión tres ocasiones mucho más que la atmósférica», explicó Mauro.

«Mañana no voy a estar en el partido por una fácil gastroenteritis familiar», aseveró Icardi. El argentino no participó de la victoria del París Saint Germain por 4 a cero al Dijon, que le sirvió para ponerse a un punto del Lille. El equipo de Pochettino se recobró de la derrota frente Mónaco y espera que los líderes de la Ligue 1 se caigan al fin y al cabo, si bien no frenan su caminar irreducible.

Un trámite

Mbappé en 2 ocasiones, Danilo Pereira y Moise Kean fueron los autores de los muchos para el equipo parisino. PSG no posee su mejor temporada en Francia, en tanto que no ha podido lograr al líder, en el momento en que en campeonatos precedentes, para esta altura, ahora había sacado una diferencia de puntos astronómica. Si el equipo de Poch no puede en lo familiar, va a apuntar todos y cada uno de los cañones a Europa.

La obsesión del PSG con la Champions es similar a la de Boca con su séptima Libertadores. Se arma, tiene de lo destacado, pero no consigue construir un equipo que logre relucir de forma continental, pese a la última final que logró con Tuchel, los parisinos no son un dechado de virtud. La iniciativa de Pochettino es primero hacer un óptimo equipo, llevar a cabo relucir al límite las considerables personalidades y poder, al fin y al cabo, ganar la Orejona.