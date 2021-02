Este miércoles se descubrió la fecha de estreno de “Loki” la novedosa serie de Disney Agregado que pertenece a la novedosa apuesta de la interfaz para quitar el reinado del uso contínuo a Netflix. Mediante las comunidades se dio a entender que va a ser el 11 de junio en el momento en que Tom Hiddleston regrese a su papel como el villano mucho más elocuente de Marvel

El dios del engaño regresarás de esta forma merced a un cosmos alterno en el que logró hurtarse el Teseracto, poco tras los hechos sucedidos en la primera distribución de The Avengers. Según lo que se ve en el primer tráiler oficial Loki va a estar envuelto en el caos de múltiples dimensiones y líneas de tiempo temporales. En este momento se conoce que la serie va a llegar poco tras terminar The Falcon and the Winter Soldier.

Loki: la serie, va a contar con esenciales figuras en el elenco, como: Owen Wilson, Sophia Di Martino, Sasha Lane, Gugu Mbatha-Raw y Richard Y también. Grant. Además de esto, se adentra en la cabeza del hermano de “Thor”, como una parte de la inclinación de los estudios cinematográficos de ofrecer mayor importancia a los “pésimos” de las historias.

La superproducción de Disney Agregado va a marcar una década desde el instante en que Tom Hiddleston logró su primera aparición como el personaje en la primera distribución de Thor (2011). El antihéroe fue instantaneamente un éxito entre los entusiastas y próximamente regresó para confrontar a los Vengadores en la primera película grupal de la licencia.

Si bien una gran parte de los datos de la trama se sostienen en misterio, su showrunner Michael Waldron, descubrió un factor clave para entender la esencia del emprendimiento. “¡Disponemos una página primordial en Disney Agregado! Y un viejo tráiler”, compartió Waldron en una historia de Instagram. “Pero me agrada la nebulosa verde. Señala que es un programa de ciencia ficción”.