Este fue una semana dura para Dalma y Gianinna Maradona, ya que se cumplieron cuatro meses del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Las hijas del astro suelen usar las redes sociales para recordar al astro, prácticamente todos los días, pero en sus últimas publicaciones volvieron a cargar contra quienes ellas consideran responsables por la muerte de su padre, principalmente Matías Morla y Leopoldo Luque.

“A cuatro meses les digo a todos que no voy a parar hasta verlos presos… A TODOS! Me van a tener que matar para que me calle la boca…Y los voy a nombrar a todos esta vez… Mafiosos hdp no les tengo miedo”, escribió recientemente Dalma Maradona en una historia de Instagram. A lo que su hermana Gianinna le respondió: “Yo tampoco! Y si lo público es lo que más te molesta, allá voy. Me das asco, vos y tu mier… de Speed. Me van a tener que matar a mí también”, advirtió.

Horas más tarde, pero esta vez a través de su cuenta de Twitter, Gianinna reveló a sus fanáticos que tenía temporariamente bloqueada su cuenta de Instagram. “Mi cuenta de IG. Pasaron cosas”, escribió y compartió una captura del comunicado que le envió la red social, informándole que podría haber sido víctima de «phishing», una técnica que se usa para hackear las cuentas y robar información de los usuarios.

“Nos quieren silenciar bloqueando las cuentas de IG ¿Hay más patético?” se preguntó Dalma solidarizándose con su hermana y denunciando que se trata de un ataque relacionado a todo el conflicto ligado a su padre. “La cuenta de mi hermana está suspendida…” puso y lamentó la actriz. Gianinna fue blanco de una técnica que consiste en el envío de mails o en recrear diferentes webs que sean de apariencia igual a páginas de confianza para que los usuarios se confundan e introduzcan datos y de esa forma robarlos.

Pero esto no detuvo a las hijas del Diez. En Twitter, Gianinna compartió un par de capturas advirtiendo que en cualquier momento revela información incendiaria. Se trata de dos audios, uno de enero del año 2015 y otro de octubre del 2020. El primero lleva el nomber “nueva grabación víctor”, que podría hacer referencia a Víctor Stinfale, y el segundo se llama “Nueva grabación 4 Leopoldo 2”, que parece referir al médico Leopoldo Luque.