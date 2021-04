Como entre los cronistas de deportes mucho más reconocidos de la Argentina, Walter Queijeiro está en el foco mediático, de la misma Diego Latorre y Alejandro Fantino. El comunicador acostumbra ingeniárselas para capturar la atención de los televidentes en el flamante programa de Beto Casella, “Bendita televisión” y, en sus respectivas comunidades. Sin embargo, en esta ocasión sorprendió a todos en el período radial “Plus Track”, de Radio Metro. En el lapso de una nota, el mediático descubrió una curiosa tradición que comparte con su familia en la temporada de pascuas.

En la mitad de la entrevista, Queijeiro lanzó: “Me dormí 5:35 am y me desperté 12.37 pm”. En el momento en que le preguntaron qué logró desde las 22 hasta las 5 horas el sábado, el morocho respondió: “Fui a buscar un consejo de pascuas”. “¿De chocolate o real?”, desearon comprender desde el estudio. “Real. Todas y cada una de las pascuas, por la mañana…”, trató de argumentar el invitado. No obstante, bromearon con él y desearon saber sobre si verdaderamente deseaba el animal para cocinarlo.

“No, no… Por la mañana en el momento en que se levantan las niñas tienen un conejo, el día de hoy ahora lo fuimos a devolver. De todos modos, una vez adquirí uno y lo terminé obsequiando pues comen los cables, todo… Andrea a las 9 horas abría y lo llevamos. Estuvo transitado. La niña me ha dicho ‘lo voy a extrañar, ¿lo tenemos la posibilidad de proceder a conocer?’. Debo proteger que la perra no se coma al gato, el gato al conejo. Lo fui a ocultar de un amigo y lo fui a buscar…”, argumentó Walter Queijeiro. ¿Cambiará de opinión y adoptará un conejo el año próximo?

Recientemente, la personalidad sorprendió a sus entusiastas en el período de El Nueve, “Vivo para vos”. En aquella ocasión, no contó ningún historia, ni tradición especial. Mostró frente a los televidentes una increíble capacidad esconde. Adjuntado con la panelista Alana Gorski fue a una escuela de parkour, donde reconoció que, en cierta manera, ahora había practicado el deporte previamente: “Antes hacíamos parkour sin comprender que era parkour, pues yo era realmente bueno subiéndome a la terraza, era realmente bueno realizando casas en los árboles, jugábamos a Tarzán, al Hombre Araña entonces nos pegábamos palos, pero no teníamos una escuela para estudiar”.

Acorde avanzaba el software, el popular mostró su habilidad con los saltos y sorprendió a todos. Antes de irse, dejó una esencial enseñanza sobre la relevancia de la vida sana y el adiós al sedentarismo: “Es un enorme enemigo de los pequeños y de los jóvenes, conque, a través del deporte, vida sana y asimismo algo de aclarar la cabeza, más que nada en estos momentos de pandemia que viene bien la actividad. Si nosotros tenemos la posibilidad de, ustedes asimismo”.