Patricia Bullrich estuvo en la presentación de “Primer Tiempo”, el libro del expresidente Mauricio Macri, y luego habló con el canal LN+. La presidenta del PRO criticó duramente la pelea entre Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, y Eduardo Villalba, secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación.

“Me da mucha alegría que la niña haya aparecido. Hay que agradecerles a los vecinos. Respecto a la pelea de Berni, no se trataba de disputar un protagonismo de los funcionarios, sino de agradecerle a la sociedad su participación y a las fuerzas de seguridad haber estado sin dormir”, aseguró Bullrich, quien fue ministra de Seguridad entre 2015 y 2019.

A su vez, la presidenta del PRO consideró que “el espectáculo de la pelea era un espectáculo de políticos peleándose en vez de estar abrazados por haber encontrado a M., eso es lo que sentí”, y agregó: “No me gustó. No sé quién tenía razón ni por qué se peleaban, si era por el protagonismo o por las cámaras, pero no me gustó”.

Berni y Villalba habían discutido a gritos en la previa de la conferencia de prensa por la aparición de M. Según trascendió, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires cuestionó el accionar del Ministerio de Seguridad de la Nación en el caso, y le dijo al secretario «vos y tu ministra son unos cagones, son unos inoperantes».

Por otro lado, Bullrich habló de la presentación del libro de Macri y del futuro de Juntos por el Cambio: “El primer tiempo terminó y estamos en un segundo tiempo que debemos jugarlo con todo, el cual es por la libertad, la República, el progreso, la prosperidad y los argentinos. Nos fuimos todos con el ánimo muy arriba de la presentación, respecto a la idea de un equipo que sale a la cancha con todo”.

El periodista Jonatan Viale le preguntó a Bullrich si quería ser la candidata presidencial del espacio en 2023, pero la dirigente evitó responder directamente: “Hoy soy la presidenta del PRO y tengo un rol muy importante, por lo que si me autotitulo no voy a poder cumplir bien ese rol. De todas formas, cuando uno representa bien, las cosas vienen. Veremos cómo llega ese equipo y quién ocupa ese lugar”.