La presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, examinó esta noche esta época política del país y brindó múltiples definiciones sobre la vacunación, la Justicia y el papel de la oposición. Además, opinó sobre la situacion de Beatriz Sarlo y la presunta campaña del Gobierno para dar a conocer la vacunación contra el coronavirus: “No se sabe si este mecanismo de sugerir vacunas para una campaña es legal o ilegal”, puso en duda la opositora.

“Hace un tiempo que Sarlo mencionó que le ofrecieron una vacuna y todos aguardábamos que afirme de qué forma, pero no se sabe si este mecanismo de sugerir vacunas para una campaña es legal o ilegal. Pienso que las vacunas deben tener un protocolo claro”, mantuvo Bullrich en Dicho Esto (A24). Y añadió: “Si le ofrecieron una vacuna basado en la iniciativa de una campaña, es distinto a un vacunatorio VIP, pero el Gobierno debería aclarar que le ofrecieron a Beatriz Sarlo vacunarse para una campaña de seguridad de la vacuna”, consideró.

Respecto al papel de Juntos por el Cambio hoy en dia, la titular del PRO autocalificó a la coalición opositora como “halcones”. Y argumentó: “La verdad marca que en todas y cada una de las últimas situaciones del país quedó claro no hay un espacio a fin de que dialoguemos. Si te desean conducir la Justicia. El vacunatorio VIP tiene el término de ‘ poseemos mucho más derecho que los otros para emplear los elementos del Estado’”, apuntó.

En este sentido, Bullrich cargó contra el presidente Alberto Fernández al asegurar que “el alegato que logró en la campaña no cumplió nada”. Por el hecho de que, según ejemplarizó, “liberó los presos, deseó expropiar Vicentin, tuvo una obsesión con la Justicia. Alberto no posee la estatura de un Presidente”, flageló la exfuncionaria. Y continuó: “Eso provoca que en todo momento se muestre la sombra de Cristina (Kirchner), que no ha de estar en todos y cada uno de los datos, pero hace aparición por la debilidad política de Alberto”. También, mantuvo que Marcela Losardo, la ministra de Justicia que renunciará en las próximas horas, “se dejó atropellar y de esta forma acabó”.

Por otro lado, Bullrich aseveró que es “irrealizable” regresar a una etapa mucho más rigurosa de la cuarentena. “Hay ocupaciones que no abrieron, otras trabajan al 30%. En varias provincias mejoraron un tanto, otras no. Todo el planeta privado está endeudado. La actividad privada está con una pérdida de capital colosal y la actividad comercial ni charlar. Si se regresa a etapa 1 pasará lo mismo que en Formosa”, meditó, después de su visita a la citada provincia.

Finalmente, fue consultada sobre la oportunidad de la oposición de regresar a gobernar. Sin embargo, la dirigente fue autocritica y mencionó que su espacio debería administrar con “mucho más solidez”. En lo que se refiere a sus pretensiones políticas personales, apuntó: “Ahora mismo, meditar en una decisión presidencial es una ofensa. Si juego para mí, estaría errando. A los 4 años le dije a mi abuela en un tren que iba a ser presidenta. Todo político desea ser presidente. Está en lo que uno desea, pero no hablaré de ese tema”, concluyó.