La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anunció esta tarde su arribo a la ciudad de Clorinda, Formosa, en el contexto de su “da un giro por la independencia” iniciada ayer. La exministra de Seguridad nacional arribó a esa provincia después de los accidentes entre la Policía y cientos y cientos de personas que se manifestaban contra la vuelta a la etapa 1 de la cuarentena cierta por el gobierno de Gildo Insfrán.

“¡Llegamos a Clorinda! #FormosaLibre”, tuiteó Bullrich, acompañado de una imagen donde se ha al lado de seguidores. En las horas anteriores, la dirigente opositora había denunciado que procuraron bloquearle el paso a la citada ciudad. “Es una suerte de prisión popular. Les administran las comunidades. Los prosiguen de diferentes sitios. Aquí salió creando un régimen a fuego retardado, en 25 años”, afirmó en un vídeo, aseverando que el oficialismo había cortado la ruta para evitar su paso a Clorinda.

Seguido de esto, señaló: “Aquí los shoppings recién arrancaron en el mes de noviembre, 4 meses después que en el resto del país, con días y horarios reducidos. Viven en un estado policial. Hubo familias que no lograron ver a sus conocidos cercanos”. Y apeló: “Formoseños, no dejen de combatir por sus derechos. Lo que hacen es alzar la voz de un reclamo que transporta décadas silenciado por la tiranía. ¡Estoy con todos ! ¡Independencia ahora para Formosa!”, exclamó.

Por otro lado, en otro tweet festejó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no haya asistido al acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada para no cruzarse con el gobernador Insfrán. “Celebro el ademán de @horaciorlarreta, de no formar parte del acercamiento convocado por el presidente Fernández en la Casa Rosada, en repudio a la presencia del tirano Gildo Insfrán”, resaltó Bullrich.

Mucho más temprano, en afirmaciones a Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), la titular del PRO apuntó contra la presente ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien la había cuestionado por presencia en ese territorio. La gobernante había calificado como “repudiable” el accionar de la dirigente opositora. Entonces, Frederic había afirmado: “Lo vimos a lo largo de los 4 años que rigieron: el nivel de hipocresía y de disociación entre el alegato y los hechos que tuvieron fué catastrófico”. Más tarde, explicó que “hay un ensañamiento con el gobierno de Gildo Insfrán”.

En este contexto, Bullrich apuntó: “Que me denuncien, deseo ver qué juez se atrevería a acusarme como presidenta de un partido (por el PRO) por acompañar a gente que es reprimida y golpeada (en Formosa)”. Entonces, señaló que «estoy persuadida que ningún argentino va a regresar a la etapa 1”. “Este modelo kirchnerista que procura tener el control de todo, se está finalizando”, añadió la exministra de Seguridad. “El Gobierno (de Formosa) mencionó que no iba admitir que se le revele, pero no lo puede realizar cumplir mucho más”.