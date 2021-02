Paula Chaves comenzó la semana su remplazo en la conducción de Cortá por Lozano y junto a Pedro Alfonso se sometieron a una sesión de diván con Diego Ramos. Pero lo que iba a ser un recorrido tranquilo por la vida de ambos se complicó cuando ella mostró fotos de la juventud del productor, que prometió vengarse y regresó este lunes.

“Yo no voy a romper los códigos. Solo voy a mostrar algunas fotos íntimas tuyas, de toda tu vida. Tu vida misma”, adelantó Pedro, sentado en el diván del estudio de Telefe. “A mí me enseñaron que a una conductora no se la sorprende al aire, se le muestra absolutamente todo porque soy la presentadora”, le advirtió Paula.

“Eso no corre, y lo sé como productor, con el reemplazo. Al reemplazo sí se lo sorprende. No es nada grave”, respondió Pedro, muy relajado en el sillón mientras su esposa se mostraba muy intranquila. “¿Te podés correr de ahí? ¿Podés salir del diván? Me pone nerviosa tener que seguir ¿Puedo pedir que lo saquen? ¿Se puede?”, dijo ella mientras un efectivo de la seguridad del canal se acercaba a Alfonso.

“Pero juez, ni la toqué. No hice nada. Bueno, me voy, tranquilo”, dijo él con las manos en alto mientras el personal de seguridad lo acompañaba detrás de cámara. “No entiendo qué hacés acá gordi, de verdad. Yo pensé que veníamos a hacer algo lindo”, dijo ella.

Más adelante, Pedro volvió al diván junto a Paula y ahí dio un adelanto de las fotografías íntimas que trajo de Paula. “Empecé a buscar fotos por la casa y me encontré con fotos que no quería ver, prácticamente”, contó el actor.