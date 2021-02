La miembro del congreso de los diputados Paula Oliveto tildó al presidente Alberto Fernández de “berreta” por su actitud tras el escándalo de las vacunas VIP y se asombró que los gobernantes y amigos del poder que han recibido una dosis del fármaco contra el coronavirus “no hayan pedido perdón”.

Convidada al canal LN+, Oliveto expresó su emoción por el fallo que condenó a 12 años de prisión a Lázaro Báez por la ruta del dinero K: “El día de hoy se realizó un poquito mucho más de Justicia, pues quizás mañana vamos a sentir que perdimos una guerra, pero nuestra obligación es levantarnos y continuar peleando por el hecho de que lo que se juega representan el futuro de nuestros hijos”.

“La Justicia argentina es muy lenta y en eso acaba consiguiendo que absolutamente nadie vaya preso. Pero el día de hoy la sociedad sabe, debe ver qué hace con esa información y cada uno de ellos debe hacerse cargo de su voto y su compromiso”, apuntó con relación a las secuelas que esa sentencia podría tener en los ciudadanos.

En ese sentido, Oliveto estimó que “la historia pega una patada en el momento en que los pueblos no desean ver, como sucedió con la catástrofe de Once y la obra pública. Mucho más patada que lo que pasa con la vacuna, no existe”.

Citando a la polémica por las vacunaciones privilegiadas en el Ministerio de Salud y otras instituciones públicas, la legisladora opositora manifestó su sorpresa por el hecho de que los comprometidos “no soliciten perdón”, y apuntó de forma directa contra Alberto Fernández: “Es considerablemente más simple aceptar que se confundió, soliciar una investigación y dividir a los causantes”.

“Lo que me llama la atención es la berretada: que un mandatario político vaya a otro país y afirme lo que ha dicho, es un nivel de berreta que es imposible opinar”, remató sobre las discutidas afirmaciones de Fernández a lo largo de su viaje a México.