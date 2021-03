Diego Junior compartió hace pocas horas a través de sus historias de Instagram un enternecedor recuerdo dedicado para Diego Maradona que revolucionó a todos los fanáticos de El Diez. Como sabemos, el joven italiano es hijo del astro del fútbol, fruto de su relación extramatrimonial con Cristiana Sinagra. Reconocido finalmente por Diego Armando en 2016 tras varios años de lucha.

«Pelusa de mi corazón», escribió el italiano junto a varios emojis de el número 10, mientras mostraba una vieja fotografía de su papá, que pertenece a los mejores años de su carrera como deportista. Sin dudas, esta es la forma que tiene Diego Junior de poder manifestar la tristeza que siente por el fallecimiento de El Diez y de recordarlo, ya que hasta el momento no pudo viajar a Argentina para despedirlo.

Todo esto se dio debido a que en el momento en que Diego Armando fallece, él acababa de salir de su aislamiento por haberse contagiado de coronavirus. Sin embargo, permanecía internado a causa de una neumonía provocada por este virus. Por lo cual, su médico le recomendó no subirse a un avión a causa de dicho estado de salud. Si bien tiene pensado viajar al país para visitar la tumba de su padre, aún no logró concretar esa situación.

Los comienzos de su relación con Maradona fueron un poco conflictivos, tras ser reconocido por él y luego del pedido de disculpas que el astro le hizo, su vínculo durante todos estos años fue muy intenso y profundo. Diego Junior tuvo la posibilidad de conocer a Jana y Dieguito Fernando, dos de sus hermanos, como así también a algunas de las mujeres de El Diez. Entre ellas Verónica Ojeda y Rocío Oliva.

Y si bien siempre pareció que se llevaba muy bien con ellos, hace pocos días la mamá de Dieguito Fernando hizo una fuerte declaración sobre la relación de Diego Junior con su hijo. «A Diego Jr. lo ayudé un montón en su momento, pero hoy por hoy no tiene relación con Dieguito, no lo llama. De hecho, me causó mucha gracia que para el cumpleaños hiciera un posteo, pero no hubo ningún llamado telefónico. La última vez que se vieron los hijos varones de Diego fue en el bautismo del hijo de él. Diego quiso que Dieguito esté y por eso lo llevó mi hermano», expresó Ojeda.