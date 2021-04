El pasado domingo, River desaprovechó una importante oportunidad de poder ganar un lugar privilegiado dentro de su grupo. Y así comenzar a asegurar su pasaje hacia la instancia de la Fase Final. Aunque el planteo de Racing hizo que sea imposible marcar un gol. Ahora, Marcelo Gallardo debe encontrar la mejor estrategia para vulnerar a Arsenal en su cancha. ¿Cómo formará el Millonario?

Lo importante a resaltar es que el empate ante la Academia no dejó dudas desde el funcionamiento del dibujo táctico. Porque del otro lado del campo de juego había un equipo que solo atinó a defenderse. Debido a que por momentos se posicionó cerca de su área con una línea de seis/ocho jugadores. Aunque no es la primera vez que le pasa esto al Millonario, ya que Boca realizó algo parecido hace poco.

Por lo tanto, la intención del cuerpo técnico del Muñeco es mejorar el funcionamiento de los laterales. Ya que son un arma vital para esta escuadra. Y no por nada las figuras de Fabrizio Angileri y Gonzalo Montiel fueron incluidas en la lista de concentrados. Ambos profesionales son los titulares. Y las presencias de Alex Vigo y Milton Casco no aportan las mismas soluciones. En especial el profesional que se desplaza por izquierda, su nivel decayó de gran manera luego de haber contraído coronavirus.

“Hay posibilidades, tenemos que insistir, ser agresivos, mejorar velocidad, maniobrar individualmente, terminaciones en jugadas que se presentan. Siempre hay una oportunidad en partidos cerrados. Seguimos intentando. En una posibilidad que se presenta, podés ganar o perder. El intento será de ganarlo”, reconoció Gallardo sobre lo que buscará realizar cuando sus rivales se “escondan”.

Es importante señalar que Arsenal es el segundo peor equipo de la Copa de la Liga Profesional. Puesto que en siete fechas no sabe lo que es ganar. Y no es descabellado que contra River decida elegir lo defensivo por encima de lo ofensivo. En resumen, se espera que el once del Millonario pueda ser el siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez; Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino, Julián Álvarez; Matías Suárez y Santos Borré.