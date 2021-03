Salió todo a la luz y nadie quedó indiferente. Cinthia Fernández quedó en el ojo de la tormenta después de que Luciana Salazar decidiera mandarle una carta documento por sus comentarios sobre el escándalo que atraviesa a raíz del enfrentamiento con su ex, Martín Redrado. Con furia e indignación, la morocha no se quedó callada y salió a cruzarla de la peor manera en Twitter.

Todo comenzó en «Los Ángeles de la Mañana», donde Ángel de Brito se encargó de confirmar la peor noticia. «Le llegó una carta documento a Cinthia Fernández que vamos a analizar ahora de nuestra querida Luciana Salazar. Carta documento de Luli, ya estas notificada”, sostuvo. “Tiemblo, tiemblo. Me acaba de notificar la guardia que me llegó una carta documento, me preguntaron si la recibo o no, yo dije ‘recibila, mándame una foto’. Vi el remito que dice Luciana Salazar”, lanzó la ex de Martín Baclini.

«Me dirijo a usted con relación a los dichos vertidos sobre mi persona durante varias transmisiones del programa LAM, que se emite por la señal de aire de Canal 13, de los que se han hecho eco los medios y redes sociales. De forma constante, se refiere públicamente a mi persona con expresiones ofensivas e hirientes sin que nada lo justifique, teniendo en cuenta que me ha agraviado y afectado en mi honor ocasionándome un daño inmensurable. Intímole que se abstenga en lo sucesivo a referirse a mí en términos descalificadores. A todo ello bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales que a derecho me corresponden”, decía la carta que leyó el conductor.

“Le molestó lo del videito, el arreglo, que tenía que volver con Redrado por la guita. A ver Luciana, es opinión… Méteme 40 juicios, hay libertar de expresión, no te estoy diciendo que seas ni put… ni chorra, reina. Estás con Redrado… A mí me llegó, no la recibí”, lanzó Yanina Latorre. «Le va a tener que mandar una carta documento al país porque yo ni siquiera le dije como le está diciendo todo el mundo, yo no le dije y no le digo ‘psiquiátrica’ como le está diciendo todo el mundo y todas las redes sociales y entonces que agarre un papel higiénico y que empiece a redactar… Yo tengo mi derecho a opinar”, arremetió Cinthia Fernández.

Pero esto no fue todo, ya que furiosa, salió a cruzar a Luciana Salazar en su cuenta de Twitter, donde no tuvo piedad. «¡Pobre mina! Que vaya a laburar, a criar a su hija y mantener una casa (y no vale ayudín de amigos adinerados, como se dice por ahí que hay, yo no digo eh?), a ver si después de eso le queda tiempo de mandarme una carta documento, quizás ahí le contesto. Ridícula», disparó furiosa.