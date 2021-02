Antonio Laje no deja de estar en boca de todos y esta mañana se volvió a revisar. Al cargo de la conducción de «Buenos Días América», el periodista logró transformarse en entre los comunicadores mucho más controvertidos de la programación de América televisión, como Jorge Rial o Mariano Iúdica. En esta ocasión, el conductor de la mañana, recibió muy, muy duras críticas en contra suya. «Poco profesional», lanzó un televidente.

Después de que Antonio recibiese la llamada del exministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien opinó sobre el escándalo del vacunatorio VIP que se dio a comprender el viernes pasado, un televidente no ha podido contener su enojo y lo publicó en las comunidades. Mucho más exactamente en Twitter, en tanto que no le agradó la forma en que se cuestionó y se evaluó lo sucedido. Y como era de aguardarse, abrió un nuevo sitio para las múltiples acusaciones contra el conductor.

Primeramente, un navegante escribió: «Lamento no poder decírtelo en la cara @lajeantonio Lo tuyo es indignante, quien te nombró inquisidor y encima destilas tu odio con entre los causantes del desastre sanitario del gobierno que apoyabas desde BDA? Preguntale por el plan de vacunas que logró mier** ¿TRANSPARENCIA?». Acto seguido, otros individuos de la interfaz aportaron sus críticas.

«Antonio Laje es un periodista poco profesional y nada de ética!!! De ahí que está donde esta!!! Ni le des identidad, indignante. Se rajan las vestiduras juzgando a el resto tal y como si fuesen franciscanos!!!», «Desea un consejo sano compañero Augusto? Realice como hice : dejé de mirarlo. No posiblemente esta manga de ensobrados nos cambien el humor», lanzaron.

Además de esto, recibió otros mensajes como «A @lajeantonio lo ahuyentan 30 vacunas pero no: jueces de corte por decreto, parques eólicos, ausol, blanqueos, Iron Mountain, deuda por 100 años, FMI y fuga, un submarino hundido, rebaja a secretaría de ministerios, vencimiento de vacunas y rebrote de sarampión y ninguna renuncia», «@lajeantonio@A24COM que vergüenza Laje, le afirma a Rubinstein ‘ud. fue ministro de Salud’, no, fue secretario, no existía ministerio, a lo largo de su administración se perdieron una cantidad enorme de vacunas y charla de ética y ética».