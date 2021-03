La interna en Boca parece no tener fin luego de que se filtraran los motivos por los cuales Edwin Cardona no jugó el clásico ante River. El principal problema de una relación que no funciona es la falta de comunicación, y el club Xeneize puede dar cátedra de esa carencia de un tiempo a esta parte. Según relató el periodista Martín Costa, «Cardona le dijo el viernes previo al clásico a Chicho Serna que no podía jugar». Pero a Russo nada.

«A Cardona lo concentraron, pero según algunos ya no estaba para jugar desde el viernes, para qué lo concentran. Él le dijo a Chicho Serna que no estaba para jugar, y por qué se lo dijo al colombiano y no al entrenador, que lo había concentrado», afirmó el periodista Cosa en el programa Halcones y Palomas, de TNT Sports. «Sintió que la molestia era un poco mayor», aseguró.

«El médico le dijo a alguien ‘Pablo Pérez con esta molestia jugó un clásico pero Edwin no quiso jugar’. Yo lo vi jugar a Riquelme con un desagarro tremendo contra Libertad», aseguró el encargado de cubrir Boca. «El domingo a la mañana Russo lo llamó en la pieza y le preguntó ‘Edwin estás para jugar’ a lo que el colombiano le respondió ‘de titular no, estoy para ir al banco’».

Cardona no jugó contra River

Russo inmediatamente tomó la decisión de sacarlo de la lista y Cardona vio el partido desde la platea. Y menos mal que el entrenador se avivó de que la lesión era para estar afuera un mes, porque de haberlo hecho jugar se podría haber roto y no volver a jugar por más tiempo. El jugador ya lo sabía, el entrenador se desayunó el domingo a la mañana con la noticia y los hinchas apenas media hora antes del partido.

Miguel Ángel Russo tuvo que implementar la vieja y querida línea de tres que le dio buenos dividendos ante River. El esquema perduró en el tiempo y ahora lo está utilizando con frecuencia, con un Nicolás Capaldo ya adaptado a la línea de tres siendo el carrilero por derecha. Para el encuentro ante Defensa y Justicia, el entrenador de Boca analiza seguir con este esquema.