De vez en cuando existen polémicas, controversias y debates agitados que se generan a partir de ciertos videojuegos. Esto ha sucedido con las prácticas monetarias de juegos como FIFA 21, Genshin Impact, NBA 2K21 y demás; pero no suelen pasar de lo económico. Ahora nos encontramos en medio de una controversia distinta: la generada por Six Days in Fallujah, un juego basado en la guerra de Irak.

Se trata de un videojuego creado por el estudio Victura (formado por ex-desarrolladores de Halo) y distribuido por Konami, que si bien iba a lanzarse en 2009, estuvo desaparecido por 11 años. Hasta ahora, cuando se anunció que saldrá en 2021. Esto incitó un debate que ya se había dado en aquel entonces, que parte de la base de que el juego estará basado en la segunda batalla de Faluya de 2004.

Esta fue una de las más sangrientas de la guerra, y causó más de 1.300 muertes pertenecientes a la insurgencia iraquí de la ciudad. El juego parece justificar las acciones de los estadounidenses, nos pone en su piel, y los pinta como «héroes». Es por esto, junto con el hecho de que se desarrolló a partir de un prototipo de entrenamiento de disparos utilizado por militares, que muchos tildaron a Six Days in Fallujah como propaganda que apunta a reclutar gente al ejército de EE.UU.

«El gobierno de los EE. UU. no está involucrado en la creación del juego, ni hay planes para usarlo para el reclutamiento», contestó al respecto el estudio a través de una sección de FAQ en la web del título. «Los infantes de marina, los soldados y los civiles iraquíes que nos ayudaron participaron como ciudadanos, y el juego se financia de forma independiente».

Aseguraron también que donarán a los afectados por esta guerra. «Una parte de las ganancias se donarán a organizaciones que apoyan a los miembros del servicio de coalición. […] Nuestra atención se centrará en aquellos a quienes los esfuerzos tradicionales de ayuda aún no están llegando. Los marines, soldados y civiles que nos ayudaron a crear el juego estarán profundamente involucrados en la dirección de estas donaciones», afirmaron.