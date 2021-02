Nicole Neumann es una de las modelos más reconocidas del país, junto con Pampita y la China Suárez. La rubia siempre se las ingenia para estar en el foco mediático, ya sea por sus discusiones con Ángel de Brito o con su ex, Fabián Cubero. Lo cierto es que la top siempre arrasa por dónde va. En esta ocasión, visitó el programa “Los Mammones”, de la mano de Jey Mammón. Allí, los televidentes arremetieron contra Nicole. ¡Polémica y debate!

Cuando se posteó un video donde salen juntos Mammón y Neumann, los usuarios de Instagram comenzaron a comentar qué les parecía la aparición de la diva en el show. A pesar de que la blonda cuenta con el apoyo de 1.7 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, parece que no todos han pensado lo mismo esta noche. Minutos después de que se publicara la filmación, comenzaron las críticas.

“Hoy no me gusta tu invitada. Es la primera vez que no veo tu programa. Vos y tus compañeros unos genios. Felicitaciones”, “Hola, Jey. Para que invitaste a esta b***. ¿Qué sabe hacer?”, “Se operó la nariz” fueron solo algunas de las opiniones negativas que recibió Nicole Neumann. Sin embargo, no todo fueron malas noticias, ya que también hubo muchos comentarios positivos que animaron a la estrella e incluso dijeron que les había sorprendido su humanidad.

“Recién ahora conozco a Nicole como ser humano. Es una dulce total”, “Una bomba, la mejor, la número 1”, “Es divina, no pensé que era así”, “Divina Nicole”, “Nicole, admiro muchísimo tu dedicación a cuidar los perritos de la calle, una diosa, me encantó”, fueron solo algunos de los mensajes que elogiaron a la invitada. Hace poco, la panelista también fue criticada por subir una foto con su hija de espaldas, ya que tiene una perimetral puesta con su padre, donde no pueden subir imágenes a las redes sociales con sus pequeñas. ¿Logró limpiar su imagen con este diálogo con Jey Mammón?

Pero no toda la atención se centró en la diva, ya que también hubo comunicaciones de los fans con el conductor y su equipo, ya de lunes a viernes realizan su programa en América TV. “Me encanta tu programa”, “Aguante Jey”, “Que genios”, “Jey, sos re buena onda”, “Muy lindo, logran mostrar a los famosos como realmente son”, “Saludos desde Uruguay. Viéndolos por Youtube América en vivo. Y lo paso a la televisión”, fueron algunos de los halagos al programa, por parte de usuarios de Instagram.