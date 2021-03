Florencia Peña trabaja como conductora en “Flor de Equipo”, el programa de Telefe integrado por Nancy Pazos, Marcelo Polino, Noelia Antonelli y Paulo Kablan. Ahora, volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras el post de Luchemos por la Vida. La actriz se había filmado días atrás manejando un vehículo de forma imprudente. “Con su comportamiento pone en riesgo su vida y la de los demás”, denunciaron en su cuenta de Instagram. El clip obtuvo el repudio de cientos de cibernautas, quienes insultaron a la comediante.

En el fragmento, se la observa cantar una canción distraída y quitando los ojos de la ruta. Repentinamente, una persona hace una maniobra y Florencia pega un bocinazo. Además, le dedica una serie de malas palabras. “Esquivando forros”, indicó ella más tarde. Los usuarios estuvieron de acuerdo con la ONG: “Irresponsabilidad total”.

“Ejemplo de lo que no se hace”, reconoció otro. “Es una maleducada”, opinó un cibernauta. Además, en la página de Luchemos por la Vida explicaron: “La popular actriz se grabó cantando e insultando a otro conductor mientras conducía su coche. No es la primera vez que lo hace. En esta ocasión, publicó en sus plataformas un video en el que se ve que no tiene el cinturón de seguridad correctamente colocado”.

“Maneja su auto en una autopista, a toda velocidad, cantando y mirando a la cámara, hasta que la maniobra de otro vehículo la hace descargar su bronca en un fuerte insulto. Una figura tan popular, admirada y seguida por tantos en las redes sociales, debería aprovechar el alcance que tienen sus posteos para contribuir al cuidado de la vida en el tránsito y no lo contrario”, agregaron. Hace poco, también se vio sumida en otra polémica por la cual tuvo que salir a dar aclaraciones.

La amiga de Marley había posado para la revista Gente actuando como una víctima de violencia de género, con la finalidad de crear conciencia sobre esa problemática. Lejos de lograrlo, varios famosos, como Denise Dumas, señalaron que frivolizaba ese tema. No obstante, Peña se justificó: “Hubo un planteo dentro del feminismo de si hay que visibilizarlo de determinada manera. En todas partes del mundo, las actrices le han puesto el cuerpo a la causa, como Angelina Jolie o Meryl Streep”.