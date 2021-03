La expresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri, Silvina Giudici, compartió en su cuenta oficial de Twitter un vídeo en el que se ve una queja que se realiza en casa de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. El reclamo se efectúa en el hogar que la expresidenta tiene en El Calafate. Según notificó el periodista Ignacio Otero, Kirchner está en esa vivienda. La marcha fue convocada por Progenitores Organizados y solicitan el regreso de las clases presenciales.

Según notificó nuestra Giudici, la convocatoria se efectuó «por la vuelta a clases». «La multitud no se calla mucho más», apuntó la exfuncionaria nacional. «Es por la vida, por la educación, por la independencia», continuó la expresidenta de la Enacom. En esa provincia, donde rige Alicia Kirchner, mucho más del 90 por ciento de los estudiantes no volvieron a las academias por resolución de nuestra líder provincial. La determinación de Alicia Kirchner responde a una cuestión rigurosamente sanitaria. El Calafate pertence a los distritos en lo que se definió no regresar.

La Patagonia, un inconveniente para la fórmula presidencial

Ayer, el presidente, Alberto Fernández, recorrió las ubicaciones perjudicadas por los incendios. En una visita a la localidad chubutense de Lago Puelo, la camioneta, que transfería a Fernández y a su comitiva presidencial, padeció una esencial agresión. Entre los participantes de la manifestación, que se encontraba demandando por la actividad minera, lanzó una pedrada, ocasionando la rotura de entre los vidrios de la combi. Todo el arco político, tanto oficialista como opositor, rechazaron el hecho y también señalaron que la «crueldad no es el sendero».

«La crueldad que ciertos pocos demostraron en ocasión de mi visita a Lago Puelo, no acompaña esa vocación que nos impulsa», apuntó ayer el Presidente en su cuenta oficial de Twitter. «Estoy seguramente esa crueldad tampoco es compartida por el pueblo chubutense y por quienes habitan nuestra querida Argentina», continuó el gobernante nacional, quien, por su parte, especificó varios de los avisos que efectuó a lo largo de una parte de su visita. Por servirnos de un ejemplo, se garantizó «aportes del Tesoro Nacional para la provincia y los ayuntamientos damnificados».

«Agradezco los mensajes de solidaridad recibidos», expresó Alberto Fernández en un riguroso hilo de posteos en Twitter. « prueban la soledad en la se manifiestan los violentos», añadió el gobernante nacional. «En lo que a mi respecta, sepa cada vecino y vecina de la Comarca Andina que estoy a su lado sin condiciones para lograr sobrepasar lo antes posible este instante tan ingrato», cerró el Presidente.