Se habla, sin duda, de entre las figuras mucho más reconocidas de los medios de este país. Cristina Pérez ha conocido realmente bien de qué forma apoderarse a una gran parte del público con su dupla con Rodolfo Barili en Telefe, pero asimismo con su programa en Radio Mitre, donde jamás se almacena nada. Fue allí donde de nuevo apuntó contra el gobierno nacional por las novedosas limitaciones a causa del coronavirus.

En ese sentido, la intérprete logró hincapié en que el fundamento por el que va a haber novedosas restricciones debe ver con la administración de Alberto Fernández. «De lo que el presidente no charló es de las vacunas. El presidente escogió un número: decir que el 90% del personal de salud está vacunado. Es todo cuanto ha dicho de las vacunas por el hecho de que lo que resta decir es que el plan de vacunación fracasó y de ahí que hay que regresar a cerrar», lanzó en primera instancia.

Sin escatimar en sus afirmaciones, Cristina Pérez añadió: «No nos tenemos la posibilidad de equiparar con Europa por el hecho de que Europa tuvo el invierno en el mes de diciembre, enero y febrero, y nosotros tuvimos verano en ese tiempo para trabajar en función de tener una situación un tanto mucho más sólida respecto a la inmunidad de la población. Y no llegamos a las cinco miles de individuos vacunadas con una dosis. Con 2 dosis, no llegamos ni al millón. Ayer le dije a la ministra de Salud que hay números que no me cierran, por el hecho de que el presidente prometió diez millones de vacunas y el día de hoy no llegamos ni a contemplar la población de peligro, que son quince miles de individuos. No llegamos ni a la tercera una parte de la población de peligro. El inconveniente es el fracaso del plan de vacunación».

Entonces, la conductora de radio y televisión apuntó contra Alberto Fernández. «El presidente mencionó que no iba a realizar política con la pandemia pero la hora de la discordia, por la que se perdió la fotografía del consenso, es la que se transformó la piedra en el zapato de un aviso que cuando menos podría haber tenido un consenso, por el hecho de que es tiempo de acuerdos. La situación es alarmante. Todos y cada uno de los especialistas aseguran que esta segunda ola tiene una curva mucho más empinada. Lo que vemos es que el gastronómico que está soportando, que apartó las mesas y que labura una tercer parte de lo que podría laburar para a abonar la culpa por las fiestas secretas que no se administran. Prohíben las asambleas sociales en las viviendas. No entendemos qué es bien eso todavía. ¿Quién podrá supervisar que no entren a las viviendas si no tienen la posibilidad de supervisar fiestas secretas de 500 personas?», apostilló.

Sin titubar, Cristina Pérez meditó sobre la frágil situación por la que pasa Argentina. «Estoy segura de que el inconveniente no es la hora de 23 a 00 de los sitios de comidas porteños ni de los bares del Conurbano. El inconveniente número uno es que no llegamos a tener vacunas para una cantidad esencial de la población. El inconveniente número 2 es que tampoco se puede supervisar. El inconveniente número tres es que la economía no posee margen. Como no tienen la posibilidad de salir a decir ‘poseemos un inconveniente salvaje con la pandemia pero no tuvimos las vacunas suficientes y algo debemos llevar a cabo’, van nuevamente las limitaciones», declaró.

Finalmente, la comunicadora se mostró decepcionada con el accionar del gobierno de Alberto Fernández a lo largo de la pandemia. «El único trabajo que debía realizar el Gobierno era hallar vacunas. No hicieron lo bastante, señores. Y con las escasas que llegaron, se vacunaron ustedes. Ayer, un botón mucho más para esta exhibe, le suspendieron la vacunación a varios viejitos en La Plata por un partido de fútbol. En resumen, el inconveniente es previo y no es la multitud. No lograron las vacunas suficientes para llega al invierno en una situación de solidez y protección de la población», sentenció Cristina Pérez.