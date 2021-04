Después de su profundo romance con Graciela Alfano, la carrera de Matías Alé despegó a nivel mediático. No obstante, su confort a nivel laboral no lo eximió de atravesar un instante difícil en lo relativo a su salud psicológica, cuestión por la que debió ser hospitalizado. En este momento, a la perfección recuperado, el actor revivió un instante vital para su restauración.

Alé abrió su corazón en «Espectáculo de los Escandalones», el período de Rodrigo Lussich por América televisión, y se refirió su paso por una clínica siquiátrica: «Deseo desmitificar que el que se regresa orate no puede regresar a introducirse en una sociedad. En el momento en que yo salí de la clínica la multitud me miraba y afirmaba: ‘Eh, no, precaución que este es el desquiciado…. En un instante me pasaba».

En seguridad y sin limitaciones en el momento de expresarse, el actor relató: «Tras mi segunda internación, en el momento en que vivía en casa de mi vieja, yo me iba a reposar y me acostaba en cama. Ella se arrodillaba y me acariciaba la frente». «Yo le afirmaba ‘por favor, ayudame a que no me pase mucho más’», resaltó el popular sobre su peor instante.

En otro segmento, Alé reconoció: «No sabía qué llevar a cabo, no deseaba regresar a pasar de ahí que. Ella me daba calma». «En el momento en que yo se encontraba internado, como mi mamá no me podía ver, ella deseaba que la internaran asimismo. Deseaba que la metiesen ahí adentro para comprender de qué manera se encontraba yo, dónde dormía y qué comía», añadió resaltando el acompañamiento que le dio la mujer que lo vio medrar.

En otra nota reciente, Matías Alé volvió a poner énfasis el papel de su madre en los instantes mucho más significativos de su historia y asimismo fue sincero sobre las temporadas en las que no tenía un óptimo vínculo con ella. «Mi vieja se merece todo, además de esto estuvimos un buen tiempo separados por cosas de la vida y en este momento nos encontramos bien», aseguró el popular en «Vino para vos».