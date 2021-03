Mónica Farro es famosa por su trabajo como actriz, conductora y vedette. La mediática trabajó en programas como «Bailando por un sueño«. Fue actriz erótica en Playboy televisión. Asimismo participó de múltiples proyectos, como «Fabulosa«, «No somos santas» y «Veinte millones«. En la actualidad, se ocupa de generar contenido para las comunidades.

Hace unas horas, la vedette publicó una historia que dejó sorprendidos a sus fieles de Instagram. «Por mucho que la mona se vista de seda y se retoque toda, mona queda juajuajuajua», escribió. No explicó para quién era el mensaje. Pero lo publicó después de que se estrenara el último capítulo de «MasterChef Celebrity«, con lo que podría deducirse quién era la receptora.

Ayer, lunes, jugaron Alex Caniggia, Dani La Chepi, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Hernán «Desquiciado» Montenegro y Sol Pérez. Se conoce que Mónica Farro y la conductora de Canal 26 tienen una pésima relación. Las dos fueron una parte del elenco de «Veinte Millones» el año pasado. La riña, que incluyó vahídos y también insultos en televisión, estuvo a puntito de llegar a la Justicia.

Según Farro, Sol Pérez le está pagando una cuota por mes con lo que ha dicho sobre en televisión. Si bien la conductora lo desmintió. «Al otro lado comentan que es patraña pero de algún lado llega la plata. Lo paga alguien de su ambiente. Contamos firmado que es imposible decir el monto ni el nombre de la persona que lo está pagando», contó Mónica a «Algo Contigo».

La participante de «MasterChef Celebrity 2» mencionó que esto no era cierto. Comentó que jamás se la avisó sobre un enfrentamiento en la Justicia y aseguró que no le se encontraba pagando a la mediática. «Chequeen la información. No tengo ni tuve ningún juicio y bastante menos un convenio con absolutamente nadie. Dejen de inventar pavadas», le ha dicho a Ángel De Brito en una ocasión.